USA: Privatwirtschaft schafft deutlich mehr Stellen als erwartet - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Privatwirtschaft in den USA hat im Juli deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 104.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 76.000 erwartet.

Im Juni hatte es noch erstmals seit über zwei Jahren einen Stellenabbau gegeben. Der Rückgang lag bei revidiert 23.000. Zunächst war ein Minus von 33.000 ermittelt worden.

"Unsere Einstellungs- und Lohndaten sind ein deutlicher Hinweis auf eine gesunde Wirtschaft", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. "Die Arbeitgeber sind optimistischer geworden, dass die Verbraucher, das Rückgrat der Wirtschaft, weiterhin widerstandsfähig bleiben werden."

Am Freitag wird dann der monatliche, offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht./jsl/mis