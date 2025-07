Dax höher erwartet - Inflation und Bilanzen im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten.

Am Mittwoch hatte er 0,2 Prozent höher bei 24.262,22 Punkten geschlossen. Kurz vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zeigten sich die Börsenanleger vorsichtig optimistisch. Die Wall Street fand nach der Ankündigung keine gemeinsame Richtung. Wie erwartet ließ die Fed den Leitzins unverändert, Spekulationen auf einen baldigen Lockerungsschritt wollte Fed-Chef Jerome Powell jedoch nicht befeuern.

Im Rampenlicht am Donnerstag stehen Daten zur Entwicklung der Inflation. Die Teuerungsrate in Deutschland dürfte weiter auf dem Rückmarsch sein: Für Juli erwarten Experten einen Rückgang auf 1,9 von 2,0 Prozent im Vormonat. In den USA blicken Anleger auf den PCE-Index der persönlichen Ausgaben der Konsumenten im Juni, der ein für die US-Notenbank Fed wichtiges Inflationsmaß bildet. Zudem legt die Bundesagentur für Arbeit (BA) die Arbeitsmarktbilanz für Juli vor.

Gleichzeitig geht die Bilanzsaison weiter. Einen Blick in ihre Bücher gewähren unter anderem BMW, Covestro, Aixtron und die Lufthansa. Im Fokus der Anleger jenseits des Atlantiks stehen vor allem die Zahlen der Technologie-Giganten Apple und Amazon.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 24.262,22

EuroStoxx50 5.393,18

EuroStoxx50-Future 5.413,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 44.461,28 -0,4%

Nasdaq

S&P 500 6.362,90 -0,1%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 41.088,35 +1,1%

Shanghai 3.591,26 -0,7%

Hang Seng 24.907,45 -1,1%

(Bericht von Zuzanna Szymanska. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)