Hat Trump mit seiner Kritik an der US-Notenbank recht?

Wieder hat die US-Notenbank Fed die Zinsen bei der Entscheidung am Mittwoch konstant gehalten. Doch es gibt Kritik. Ist Fed-Chef Jerome Powell wirklich zu spät dran mit Zinssenkungen, wie US-Präsident Trump betont?

Zum fünften Mal in Folge hat die US-Notenbank Federal Reserve (kurz Fed) gestern die Leitzinsen unverändert gelassen. Ob es in diesem Jahr, mit drei weiteren Treffen der Zinshüter, überhaupt noch zu einer Senkung kommt, ist fraglich. Fed-Chef Jerome Powell dämpfte die Erwartungen auf der Pressekonferenz am Mittwochabend weiter.