W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Baukonzern

Hochtief will Lithium fördern und steigt bei Vulcan Energy ein

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Hochtief
Hochtief · Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

Düsseldorf, 03. Dez (Reuters) - Hochtief beteiligt sich an der Produktion von Lithium für E-Auto-Batterien in Deutschland und steigt dazu bei Vulcan Energy ein.

Hochtief werde an der Entwicklung der Infrastruktur für die Lithiumproduktion und -verarbeitung beteiligt sein, teilte die Tochter des spanischen ACS-Konzerns am Mittwoch mit. Der Essener Konzern investiere insgesamt 169 Millionen Euro in Vulcan. Für bis zu 130 Millionen Euro davon würden Vulcan-Aktien gekauft, 39 Millionen Euro fließen in ein im Oberrheintal gelegenes Projekt Vulcans zur Produktion von Lithium. Zwei Hochtief-Töchter seien zu Auftragnehmern für das Engineering, die Beschaffung und das Baumanagement für das Projekt von Vulcan ernannt worden. Sie sollen Komplettlösungen für eine Lithium-Extraktionsanlage mit einem Volumen von 397 Millionen Euro und für die zentrale Lithium-Anlage im Wert von 337 Millionen Euro liefern.

Lithium steht seit 2023 auf der Liste strategisch wichtiger Rohstoffe der EU. Es ist ein zentraler Bestandteil von leistungsfähigen Batterien und damit als Rohstoff insbesondere für die Automobilindustrie von großer Bedeutung. Die EU ist hier bislang stark abhängig von Importen aus Übersee.

Die spanische ACS und Hochtief wollen ihr Engagement bei kritischen Mineralien und der Energiewende ausbauen und unter anderem bei Abbau, Verarbeitung und Infrastruktur aktiv sein. Die Pläne Vulcans seien "ein strategisches Projekt mit großer Wirkung, das zu den globalen Fähigkeiten unseres Konzerns im Bereich der Energieinfrastruktur passt", sagte Hochtief-Chef Juan Santamaria.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hochtief
Vulcan Energy Resources
Lithium Corp.
ACS

Das könnte dich auch interessieren

Agrarchemie- und Pharmakonzern
Bayer sieht in US-Rechtsstreits um Glyphosat Hoffnungsschimmergestern, 07:58 Uhr · dpa-AFX
Bayer sieht in US-Rechtsstreits um Glyphosat Hoffnungsschimmer
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Dollar wackelt, Euro zieht an: Die aktuelle Story im EUR/USDheute, 12:05 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Visa-Aktie mit Tradingchancegestern, 15:45 Uhr · onvista
Plus
Trading-Impuls
Alibaba: Tradingchance nach den Quartalszahlen?25. Nov. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden