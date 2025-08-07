Werbung ausblenden
JPMorgan: Zahlen enttäuschen

Carl-Zeiss-Meditec-Aktien knicken ein

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

(dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen von Carl Zeiss Meditec könnten den Anlegern am Donnerstag die Stimmung vermiesen. Im vorbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Papiere um 2,3 Prozent auf 46,77 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag.

Das Medizintechnik-Unternehmen steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres - die Übernahme von Dutch Ophthalmic Research und Währungseffekte herausgerechnet - um lediglich 1,1 Prozent. Das operative Ergebnis (Ebita) zog um 3,1 Prozent an. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2024/25 wurden bestätigt.

Carl Zeiss habe ergebnisseitig die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal verfehlt, bemerkte JPMorgan-Analyst Anchal Verma in einer ersten Reaktion. Er sieht nun Risiken für den Jahresausblick der Jenaer./edh/mis

