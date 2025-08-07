Aktie legt zu
Moller-Maersk profitiert von verbessertem Ausblick
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: IncrediVFX/Shuttersock.com
(dpa-AFX) - Aktien von Moller-Maersk haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt gewann der Wert 3,5 Prozent und bewegte sich damit im Bereich seiner Hochs.
Die Analysten von Bernstein sprachen von besser als erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal. Der operative Gewinn habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Dies sei primär ein Ergebnis höherer realisierter Frachtraten gewesen. Zudem habe das Unternehmen den Ausblick angehoben.
Etwas zurückhaltender war die Einschätzung der UBS. Hier gehen die Analysten von einem ungünstigen Chance-Risiko-Verhältnis aus. Die Frachtraten dürften zum Ende des Jahres deutlich sinken./mf/jha/
