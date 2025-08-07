Werbung ausblenden
Aktie legt zu

Moller-Maersk profitiert von verbessertem Ausblick

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: IncrediVFX/Shuttersock.com

(dpa-AFX) - Aktien von Moller-Maersk haben am Donnerstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Zuletzt gewann der Wert 3,5 Prozent und bewegte sich damit im Bereich seiner Hochs.

Die Analysten von Bernstein sprachen von besser als erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal. Der operative Gewinn habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen. Dies sei primär ein Ergebnis höherer realisierter Frachtraten gewesen. Zudem habe das Unternehmen den Ausblick angehoben.

Etwas zurückhaltender war die Einschätzung der UBS. Hier gehen die Analysten von einem ungünstigen Chance-Risiko-Verhältnis aus. Die Frachtraten dürften zum Ende des Jahres deutlich sinken./mf/jha/

Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
onvista Bilanz-Analyse
Amazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Kolumne von Stefan Riße
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte
