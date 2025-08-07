Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Rational auf 'Buy' und Ziel auf 750 Euro

dpa-AFX · Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Rational von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 730 auf 750 Euro angehoben. Simon Keller attestierte dem Großküchenausstatter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein solides zweites Quartal. Außerdem rechnet er mit niedrigeren Investitionen. Die operativen Entwicklungen im ersten Halbjahr seien vielversprechend und die Qualität der Produkte stehe im Wettbewerbsvergleich nicht zur Debatte. Alle dies erkläre seine Kaufempfehlung./rob/tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

