Werbung ausblenden
Europas größter Munitionshersteller

Rheinmetall liefert im Auftrag der USA Munition nach Osteuropa

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Rüstung
Artikel teilen:
Quelle: nitpicker/Shutterstock.com

Europas größter Munitionshersteller Rheinmetall liefert im Auftrag der USA große Mengen von Artilleriemunition an einen osteuropäischen Staat.

Rheinmetall fertige als Unterauftragnehmer des von der US-amerikanischen Regierung beauftragten Unternehmens Global Military Products Munition in einem Auftragswert von rund 444 Millionen Euro für ein Land in Osteuropa, wie der Konzern am Montag mitteilte. Den Namen des Landes nannte Rheinmetall nicht. Der Düsseldorfer Konzern hatte in der Vergangenheit aber etwa für die Ukraine Munition gefertigt.

Vom Auftragswert seien bereits rund 170 Millionen Euro als Vorbestellung verbucht worden, hieß es weiter. Damit stehe nun ein weiterer Auftragseingang von 274 Millionen Euro in den Büchern. Die Lieferungen sollen ab 2026 erfolgen und im Juni 2027 abgeschlossen werden.

Rheinmetall baut seine Produktionskapazitäten angesichts der russischen Angriffe auf die Ukraine gezielt aus. Der Konzern will bis 2027 in der Lage sein, jährlich bis zu 1,5 Millionen 155mm-Artilleriegranaten zu produzieren.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall nahe Rekord
Trump-Wende schiebt Rüstung an24. Sept. · dpa-AFX
Trump-Wende schiebt Rüstung an
Daimler Truck & Traton
Drohende US-Zölle bremsen Lkw-Hersteller aus26. Sept. · dpa-AFX
Drohende US-Zölle bremsen Lkw-Hersteller aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 28.09.2025
Der US-Aktienrally mangelt es bis zur Berichtssaison an neuen Kurstreiberngestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Euphorie unter Kleinanlegern: Hochmut kommt vor dem Fall27. Sept. · Acatis
Chinesischer E-Auto-Hersteller
BYD bleibt auch nach Buffetts Ausstieg eine interessante Aktie24. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden