Rheinmetall liefert im Auftrag der USA Munition nach Osteuropa

Europas größter Munitionshersteller Rheinmetall liefert im Auftrag der USA große Mengen von Artilleriemunition an einen osteuropäischen Staat.

Rheinmetall fertige als Unterauftragnehmer des von der US-amerikanischen Regierung beauftragten Unternehmens Global Military Products Munition in einem Auftragswert von rund 444 Millionen Euro für ein Land in Osteuropa, wie der Konzern am Montag mitteilte. Den Namen des Landes nannte Rheinmetall nicht. Der Düsseldorfer Konzern hatte in der Vergangenheit aber etwa für die Ukraine Munition gefertigt.

Vom Auftragswert seien bereits rund 170 Millionen Euro als Vorbestellung verbucht worden, hieß es weiter. Damit stehe nun ein weiterer Auftragseingang von 274 Millionen Euro in den Büchern. Die Lieferungen sollen ab 2026 erfolgen und im Juni 2027 abgeschlossen werden.

Rheinmetall baut seine Produktionskapazitäten angesichts der russischen Angriffe auf die Ukraine gezielt aus. Der Konzern will bis 2027 in der Lage sein, jährlich bis zu 1,5 Millionen 155mm-Artilleriegranaten zu produzieren.