Schwergewichte SAP und Siemens ziehen Dax nach unten

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: travelview/Shutterstock.com

Belastet von deutlichen Verlusten der Schwergewichte aus der Siemens-Familie und von SAP hat der Dax am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex 1,1 Prozent tiefer bei 23.404 Punkten.

Damit rangiert der Dax wieder in etwa auf dem Niveau des Mittwochs der Vorwoche. Die Gewinne seitdem sind somit erstmal wieder verloren. An den vergangenen beiden Handelstagen konnte der Leitindex noch leicht zulegen. Allerdings pendelt der Dax nun schon seit geraumer Zeit in einem engen Korridor. Wiederholt hatte sich die Marke von 24.000 Punkten als Hürde für das Kursbarometer erwiesen.

Schwergewicht SAP unter Druck

Die Aktien des mit Abstand wertvollsten deutschen Börsentitels SAP rutschten um 1,9 Prozent ins Minus. Die EU-Kommission leitete Ermittlungen wegen möglicher wettbewerbswidriger Praktiken gegen den Softwarekonzern ein. Die Walldorfer stehen im Verdacht, den Wettbewerb bei Wartungs- und Service-Dienstleistungen verzerrt zu haben, wie die Brüssler Behörde mitteilte.

Die Papiere des Technologiekonzerns Siemens fielen um 2,5 Prozent, jene der ehemaligen Konzerntöchter Siemens Energy und Siemens Healthineers büßten jeweils 4,3 Prozent an Wert ein. Bei Siemens Energy sprachen Marktakteure von Gewinnmitnahmen nach einem guten Lauf der Aktien des Energietechnik-Konzerns.

