ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Underperform' - Ziel 16 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als enttäuschend wertete er die Auftragsentwicklung, vor allem im profitablen Großauftragsbereich. Deshalb und wegen vorsichtiger Aussagen zum Ausblick bleibe er besorgt./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET
