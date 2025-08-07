Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Underperform' - Ziel 16 Euro

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als enttäuschend wertete er die Auftragsentwicklung, vor allem im profitablen Großauftragsbereich. Deshalb und wegen vorsichtiger Aussagen zum Ausblick bleibe er besorgt./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:06 / CET

