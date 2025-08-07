EQS-AFR: First Sensor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: First Sensor AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

07.08.2025 / 08:00 CET/CEST

Hiermit gibt die First Sensor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/results-center/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

https://www.first-sensor.com/en/investor-relations/results-center/index.html

