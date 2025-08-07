Werbung ausblenden

EQS-AFR: First Sensor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: First Sensor AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
First Sensor AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

07.08.2025 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die First Sensor AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

https://www.first-sensor.com/de/investor-relations/results-center/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

https://www.first-sensor.com/en/investor-relations/results-center/index.html

07.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:First Sensor AG
Peter-Behrens-Straße 15
12459 Berlin
Deutschland
Internet:www.first-sensor.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2177706 07.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
First Sensor
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissanceheute, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
onvista Bilanz-Analyse
Amazon vergrault Anleger mit schwacher Prognose – sieht’s wirklich so schlecht aus?05. Aug. · onvista
Ein Amazon-Versandzentrum
Kolumne von Stefan Riße
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte03. Aug. · Acatis
Wieso ich eine US-Rezession nach wie vor für wahrscheinlich halte
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

EQS-News: SUSS schließt erstes Halbjahr mit deutlichem Umsatzwachstum abheute, 07:30 Uhr · EQS Group
EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen05. Aug. · EQS Group
EQS-PVR: SUSS MicroTec SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung04. Aug. · EQS Group
EQS-News: Infineon: Q3 GJ 2025 Umsatz wie prognostiziert, Segmentergebnis übertroffen. Weiteres Wachstum im laufenden Quartal trotz anhaltenden Zollunsicherheiten und schwächerem US-Dollar erwartet05. Aug. · EQS Group
EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Dr. Jan Dienstuhl, Zuteilung von 5.500 Aktien als Vergütungsbestandteil im Rahmen der Vorstandsvergütung (eigene Aktien des Emittenten). Es handelt sich um eine ...gestern, 18:06 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Werbung ausblenden