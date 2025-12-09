W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Verkauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.12.2025 / 16:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Alexander
Nachname(n):Gorski

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Infineon Technologies AG

b) LEI

TSI2PJM6EPETEQ4X1U25 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006231004

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
37,109405 EUR48.316,45 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
37,109405 EUR48.316,45 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet:www.infineon.com
Infineon

