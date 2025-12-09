EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.12.2025 / 16:32 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Alexander Nachname(n): Gorski

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Infineon Technologies AG

b) LEI

TSI2PJM6EPETEQ4X1U25

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006231004

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 37,109405 EUR 48.316,45 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 37,109405 EUR 48.316,45 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

