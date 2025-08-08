ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2100 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Bei dem Autozuliefer- und Rüstungskonzern beeinträchtigten Lieferverzögerungen den Wachstumsprozess, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Auftragseingänge hatten sich verbessert. Im Jahresverlauf liege eine starke Gewichtung auf dem vierten Quartal. Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz zeigten, dass das Potenzial für Rüstungsaufträge aus Deutschland höher sei als bislang gedacht./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:13 / GMT

