ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Scout24 auf 142 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal von 140 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Telefonkonferenz des Managements habe einen zuversichtlichen Tenor gehabt./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 19:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

