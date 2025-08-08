Werbung ausblenden

Deutschland stoppt Rüstungsexporte nach Israel teilweise

Uhr
Rüstungsindustrie

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts zur Einnahme der Stadt Gaza erhöht die Bundesregierung den Druck auf Israel. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte an, dass bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen könnten./sk/DP/mis

