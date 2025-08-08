Deutschland stoppt Rüstungsexporte nach Israel teilweise
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts zur Einnahme der Stadt Gaza erhöht die Bundesregierung den Druck auf Israel. Bundeskanzler Friedrich Merz kündigte an, dass bis auf Weiteres keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gazastreifen zum Einsatz kommen könnten./sk/DP/mis
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsZurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Wettbewerber von SpaceXFirefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungCameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Das könnte dich auch interessieren
QuartalszahlenRheinmetall-Aktie knickt nach enttäuschenden Zwischenergebnissen eingestern, 15:28 Uhr · dpa-AFX
Aufträge aus Deutschland ziehen sich hinRheinmetall verfehlt Erwartungengestern, 08:03 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Rheinmetall verlieren - Quartal bleibt hinter Erwartungen zurückgestern, 11:26 Uhr · dpa-AFX
AnalystenkommentarAirbus und Rheinmetall gefragt nach Jefferies-Studie04. Aug. · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS 2: Airbus und Rheinmetall gefragt nach Jefferies-Studie04. Aug. · dpa-AFX