EQS-AFR: init innovation in traffic systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die init innovation in traffic systems SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

http://www.initse.com/dede/investors/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

Ort:

http://www.initse.com/ende/investors/financial-reports/

