Original-Research: ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH 08.08.2025 / 08:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag Unternehmen: ecotel communication ag ISIN: DE0005854343 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 08.08.2025 Kursziel: EUR 34,30 (bislang: EUR 34,20) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler ecotel wächst dort, wo es zählt Die Geschäftsentwicklung des zweiten Quartals 2025 zeigt ein aus unserer Sicht ähnliches Bild wie im ersten Quartal: Dominierend ist die Verschiebung weg vom schwer planbaren, geringmargigen Segment Wholesale, hin zum hochmargigen Segment Geschäftskunden, in dem die Kundenbeziehungen langfristig sind. Aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ermitteln wir ein Kursziel von EUR 34,30 (bislang: EUR 34,20). Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 13,20 errechnet sich auf Sicht von 24 Monaten und ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich prognostizierten Dividenden - wir gehen davon aus, dass in den kommenden drei Jahren Dividenden in Höhe von insgesamt EUR 2,50 ausgeschüttet werden - eine erwartete Kurssteigerung der ecotel-Aktien von 159,8%. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2025 leicht auf EUR 57,0 Mio. (Vj.: EUR 56,8 Mio., +0,4% YoY). Während das Segment Geschäftskunden um rund 7,6% auf EUR 24,9 Mio. zulegen konnte, verzeichnete das wenig planbare Wholesale-Geschäft einen Rückgang um -4,5% auf EUR 32,1 Mio. Der steigende Umsatzanteil des margenstarken Geschäftskundensegments und die strategische Fokussierung auf höherwertige Dienstleistungen schlagen sich unmittelbar in der Ertragsentwicklung nieder: So konnten im ersten Halbjahr 2025 der Rohertrag überproportional um 9,2% auf EUR 17,8 Mio. und das operative EBITDA auf EUR 3,7 Mio. (Vj.: EUR 3,5 Mio., +4,4% YoY) verbessert werden. Dass der operative Cashflow mit EUR -0,6 Mio. (Vj.: EUR 3,0 Mio.) unter dem Vorjahreswert lag, ist zum einen auf Basiseffekte aus dem Verkauf von Internetressourcen zurückzuführen, die ecotel im ersten Halbjahr 2024 realisiert hatte, zum anderen auf die geschäftsmodelltypischen, zu Beginn einer Neukundenakquisition notwendigen Anlaufinvestitionen. Wie von uns erwartet hat sich der Umsatzmix weiter in Richtung des hochmargigen Segments Geschäftskunden verlagert, in dem im ersten Halbjahr 2025 bereits 43,7% der Konzernerlöse (H1/2024: 40,8%) erwirtschaftet wurden. Wachstumstreiber waren die im ersten Halbjahr 2024 akquirierten Großkundenaufträge mit einem Total Contract Value von Angabe gemäß mehr als EUR 20 Mio., deren vollständige Umsetzung in diesem Jahr erfolgt. Im margenschwächeren Segment Wholesale gingen die Erlöse im ersten Halbjahr 2025 dagegen um -4,5% auf EUR 32,1 Mio. (Vj.: EUR 33,6 Mio.) zurück, was aber angesichts des schwer zu planenden Charakters dieses Segments aus unserer Sicht keine Überraschung darstellt. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cb77ef269b3ba36baf64ccce780648e8 Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2181318 08.08.2025 CET/CEST °