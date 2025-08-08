Werbung ausblenden

Original-Research: ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH

08.08.2025 / 08:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag

     Unternehmen:               ecotel communication ag
     ISIN:                      DE0005854343

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      08.08.2025
     Kursziel:                  EUR 34,30 (bislang: EUR 34,20)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler

ecotel wächst dort, wo es zählt

Die Geschäftsentwicklung des zweiten Quartals 2025 zeigt ein aus unserer
Sicht ähnliches Bild wie im ersten Quartal: Dominierend ist die Verschiebung
weg vom schwer planbaren, geringmargigen Segment Wholesale, hin zum
hochmargigen Segment Geschäftskunden, in dem die Kundenbeziehungen
langfristig sind. Aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell
(Base-Case-Szenario) ermitteln wir ein Kursziel von EUR 34,30 (bislang: EUR
34,20). Gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von EUR 13,20 errechnet sich auf
Sicht von 24 Monaten und ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich
prognostizierten Dividenden - wir gehen davon aus, dass in den kommenden
drei Jahren Dividenden in Höhe von insgesamt EUR 2,50 ausgeschüttet werden -
eine erwartete Kurssteigerung der ecotel-Aktien von 159,8%. Wir bestätigen
unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2025 leicht auf EUR 57,0 Mio.
(Vj.: EUR 56,8 Mio., +0,4% YoY). Während das Segment Geschäftskunden um rund
7,6% auf EUR 24,9 Mio. zulegen konnte, verzeichnete das wenig planbare
Wholesale-Geschäft einen Rückgang um -4,5% auf EUR 32,1 Mio. Der steigende
Umsatzanteil des margenstarken Geschäftskundensegments und die strategische
Fokussierung auf höherwertige Dienstleistungen schlagen sich unmittelbar in
der Ertragsentwicklung nieder: So konnten im ersten Halbjahr 2025 der
Rohertrag überproportional um 9,2% auf EUR 17,8 Mio. und das operative
EBITDA auf EUR 3,7 Mio. (Vj.: EUR 3,5 Mio., +4,4% YoY) verbessert werden.
Dass der operative Cashflow mit EUR -0,6 Mio. (Vj.: EUR 3,0 Mio.) unter dem
Vorjahreswert lag, ist zum einen auf Basiseffekte aus dem Verkauf von
Internetressourcen zurückzuführen, die ecotel im ersten Halbjahr 2024
realisiert hatte, zum anderen auf die geschäftsmodelltypischen, zu Beginn
einer Neukundenakquisition notwendigen Anlaufinvestitionen.

Wie von uns erwartet hat sich der Umsatzmix weiter in Richtung des
hochmargigen Segments Geschäftskunden verlagert, in dem im ersten Halbjahr
2025 bereits 43,7% der Konzernerlöse (H1/2024: 40,8%) erwirtschaftet wurden.
Wachstumstreiber waren die im ersten Halbjahr 2024 akquirierten
Großkundenaufträge mit einem Total Contract Value von Angabe gemäß mehr als
EUR 20 Mio., deren vollständige Umsetzung in diesem Jahr erfolgt. Im
margenschwächeren Segment Wholesale gingen die Erlöse im ersten Halbjahr
2025 dagegen um -4,5% auf EUR 32,1 Mio. (Vj.: EUR 33,6 Mio.) zurück, was
aber angesichts des schwer zu planenden Charakters dieses Segments aus
unserer Sicht keine Überraschung darstellt.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=cb77ef269b3ba36baf64ccce780648e8

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

2181318 08.08.2025 CET/CEST

