W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Quartalsergebnis unter Markterwartungen

Abschreibungen trüben Telefonica-Bilanz - Weniger Dividende

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Manuel Esteban / Shutterstock.com

Erneute Abschreibungen haben Telefonica ein Quartalsergebnis unter Markterwartungen eingebrockt.

Der neue Konzernchef Marc Mutra stellte am Dienstag zudem seine neue Strategie und die mittelfristigen Ziele vor: Das spanische Unternehmen will ab dem kommenden Jahr unter anderem die Dividende auf 0,15 Euro je Aktie halbieren. Die frei werdenden Mittel würden zum Abbau des Schuldenberges genutzt.

Bis 2028 prognostizierte die O2-Mutter zudem einen Anstieg bei Umsatz und Gewinn zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Dieses Wachstum werde sich in den darauffolgenden Jahren voraussichtlich auf 2,5 bis 3,5 Prozent beschleunigen.

Im dritten Quartal schrumpften Umsatz und operativer Gewinn wegen negativer Wechselkurseffekte um jeweils etwa 1,5 Prozent auf 8,96 beziehungsweise 3,07 Milliarden Euro, wie Telefonica weiter mitteilte. Das Nettoergebnis aus fortgeführtem Geschäft liege bei 271 Millionen Euro. Darin enthalten sei eine 247 Millionen Euro schwere Abschreibung auf die Sparte Telefonica Tech. Analysten hatten einen Reingewinn von 418 Millionen Euro erwartet.

In Deutschland gingen Umsatz und Betriebsergebnis um 6,6 beziehungsweise 9,5 Prozent zurück. Der Grund hierfür war erneut die Abwanderung der 1&1-Kunden. Die Tochter von United Internet hatte jahrelang die Infrastruktur von Telefonica genutzt. Inzwischen baut das Unternehmen ein eigenes Mobilfunknetz auf. In Gebieten ohne eigene Sendemasten setzt es auf das Netz von Vodafone.

Telefonica befindet sich mitten in einer Transformation. In den vergangenen Monaten hatte sich das Unternehmen aus mehreren lateinamerikanischen Märkten zurückgezogen. Die Töchter in Chile und Kolumbien stehen ebenfalls zum Verkauf. Parallel dazu sollen einem Zeitungsbericht zufolge im laufenden Jahr mindestens 6000 Stellen in diversen Geschäftsbereichen wegfallen. Der Personalbestand solle wie im vergangenen Jahr vorwiegend über Abfindungsprogramme reduziert werden. Derzeit beschäftigt der spanische Konzern weltweit etwa 100.000 Menschen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Telefonica
Telefónica ADR
Deutsche Telekom
Vodafone Group
United Internet
1&1

Das könnte dich auch interessieren

Cloud-basierte Bürosoftware
Ionos und Nextcloud bieten Alternative zu Microsoft Office anheute, 07:55 Uhr · Reuters
Ionos und Nextcloud bieten Alternative zu Microsoft Office an
US-Softwareunternehmen
Gewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultatenheute, 10:36 Uhr · dpa-AFX
Gewinnmitnahmen belasten Palantir nach starken Resultaten
Dank neuer iPhones
Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft31. Okt. · dpa-AFX
Apple erwartet Rekord-Weihnachtsgeschäft
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Eilmeldung
Die vielleicht entscheidende Batterie-Wette des Jahrzehntsgestern, 11:44 Uhr · onvista
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigen31. Okt. · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden