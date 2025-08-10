Werbung ausblenden

Russische Flugzeugbomben treffen Saporischschja

dpa-AFX · Uhr

KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Luftangriff auf die südukrainische Großstadt Saporischschja sind nach ersten Angaben mindestens 19 Menschen verletzt worden. Wie Militärverwalter Iwan Fedorow auf Facebook mitteilte, traf eine der Gleitbomben einen Busbahnhof im Zentrum. Über dem Ort bildete sich eine dichte Rauchwolke.

Das Gebäude wurde schwer beschädigt. "Es gibt Informationen, dass sich noch weitere Menschen unter den Trümmern befinden", schrieb Fedorow. Die Rettungsaktion dauerte am frühen Abend an./cha/DP/nas

Chartzeit Wochenausgabe 10.08.2025
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märkten
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märkten
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
