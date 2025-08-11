Werbung ausblenden

EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HelloFresh SE / Aktienrückkauf
HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

11.08.2025 / 18:10 CET/CEST
Bekanntgabe von Aktienrückkäufen gemäß Artikel 5 Abs.1 Buchst.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014 und Artikel2 Abs.3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission: 32.Zwischenbericht

Der Vorstand der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408) (die „Gesellschaft“) hat am 23. Dezember 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, im Zeitraum vom 02. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 einen weiteren Rückkauf von Aktien der Gesellschaft durchzuführen. Am selben Tag gab die Gesellschaft die Einzelheiten des Programms gemäß Artikel 5 Abs. 1 Buchst. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission bekannt.

Im Zeitraum vom 04. August 2025 bis einschließlich 08. August 2025 wurden von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Aktien im Rahmen des Programms auf Xetra wie folgt zurückgekauft:

HandelstagGesamtzahl AktienVolumengewichteter durchschnittlicher Kaufpreis (EUR)1
04. August 2025 75.952  9,2148
05. August 2025 75.300  9,2951
06. August 2025 75.586  9,2608
07. August 2025 74.544  9,3899
08. August 2025 74.114  9,4447

1 Ohne mit dem Erwerb verbundene Kosten.

Weitere Einzelheiten über das Aktienrückkaufprogramm sowie die obenstehenden Transaktionen sind unter der Rubrik Aktien auf der Investor Relations-Website der Gesellschaft (https://ir.hellofreshgroup.com/websites/HelloFresh/German/1800/aktienrueckkauf-2025.html) verfügbar.

Berlin, Deutschland, 11. August 2025

HelloFresh SE

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet:www.hellofreshgroup.com
