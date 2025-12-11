W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Verkauf von Aktien in 1.850 Teilausführungen

EQS Group
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.12.2025 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Franziska
Nachname(n): Würbser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Johannes
Nachname(n): Würbser
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
RATIONAL AG

b) LEI
529900K139N6UFJ1A758 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007010803

b) Art des Geschäfts
Verkauf von Aktien in 1.850 Teilausführungen

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
614,6588 EUR 16.595.787,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
614,6588 EUR 16.595.787,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


11.12.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: RATIONAL AG
Siegfried-Meister-Straße 1
86899 Landsberg am Lech
Deutschland
Internet: www.rational-online.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102338  11.12.2025 CET/CEST

Rational

