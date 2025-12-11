EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Verkauf von Aktien in 1.850 Teilausführungen
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.12.2025 / 14:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Franziska
|Nachname(n):
|Würbser
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Johannes
|Nachname(n):
|Würbser
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|RATIONAL AG
b) LEI
|529900K139N6UFJ1A758
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007010803
b) Art des Geschäfts
|Verkauf von Aktien in 1.850 Teilausführungen
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|614,6588 EUR
|16.595.787,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|614,6588 EUR
|16.595.787,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
11.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RATIONAL AG
|Siegfried-Meister-Straße 1
|86899 Landsberg am Lech
|Deutschland
|Internet:
|www.rational-online.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102338 11.12.2025 CET/CEST
