Heidelberg Materials: Anziehende Baukonjunktur und höhere Absatzpreise!
Robustes Quartalsergebnis im anspruchsvollen Marktumfeld
Am 31. Juli hat Heidelberg Materials den Bericht für das 2. Quartal veröffentlicht. Demnach wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 % auf 5,683 Mrd. Euro gesteigert und das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) verbesserte sich um 8 % auf 1,048 Mrd. Euro. Diese positive Entwicklung führte auch zu einem Anstieg der operativen Marge auf 24,2 %, verglichen mit 23,4 % im Vorjahr. Diese Zuwächse sind primär auf die positive Preisentwicklung und ein diszipliniertes Kostenmanagement zurückzuführen.
Discount 190 2026/08: Basiswert Heidelberg Materials AG
DU0Z7U
Quelle: DZ BANK: Geld 11.08. 16:45:36, Brief 11.08. 16:45:36
|170,04 EUR
|170,06 EUR
|-1,25%
|Basiswertkurs: 203,80 EUR
|Geld in EUR
|Brief in EUR
|Diff. Vortag in %
|Quelle: Xetra , 01.01.
|Max Rendite
|11,66%
|Discount in %
|16,38%
|Abstand zum Cap in %
|-6,63%
|Max Rendite in % p.a.
|11,11% p.a.
|Cap
|190,00 EUR
|Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße
|1,00
