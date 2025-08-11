Werbung ausblenden
Heidelberg Materials: Anziehende Baukonjunktur und höhere Absatzpreise!

Heidelberg Materials: Anziehende Baukonjunktur und höhere Absatzpreise!


Heidelberg Materials ist einer der großen Nutznießer der sich abzeichnenden Belebung der Bauindustrie. Da das Unternehmen seine Kostenbasis durch den Verkauf von Randbereichen und konsequente Sparmaßnahmen deutlich verbessert hat und in der Lage ist, in Kernmärkten wie Nordamerika Preiserhöhungen durchzusetzen, sollte sich das Konzernergebnis mittelfristig nachhaltig verbessern.

Robustes Quartalsergebnis im anspruchsvollen Marktumfeld

Am 31. Juli hat Heidelberg Materials den Bericht für das 2. Quartal veröffentlicht. Demnach wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 % auf 5,683 Mrd. Euro gesteigert und das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) verbesserte sich um 8 % auf 1,048 Mrd. Euro. Diese positive Entwicklung führte auch zu einem Anstieg der operativen Marge auf 24,2 %, verglichen mit 23,4 % im Vorjahr. Diese Zuwächse sind primär auf die positive Preisentwicklung und ein diszipliniertes Kostenmanagement zurückzuführen.

 




 
 

