Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Position
onvista · Uhr
Quelle: LookerStudio/Shutterstock.com
ServiceNow bestätigt im dritten Quartal 2025 einmal mehr seine Position als eines der robustesten Wachstumsunternehmen im Enterprise-Software-Segment. Mit einem Umsatz, der um 22 Prozent auf 3,41 Mrd. USD gewachsen ist und einem Subscription-Anteil von beinahe 97 Prozent liegt das Unternehmen leicht über Erwartung. Entscheidender ist jedoch der Blick auf die Pipeline: cRPO („Current Remaining Performance Obligations“ → „Umsatz, der aus bestehenden Verträgen innerhalb der nächsten 12 Monate realisiert wird“) steigt auf 11,35 Mrd. USD und das Management erwartet für Q4 ein Wachstum von rund 23 Prozent.
Plus
Weiterlesen mit Plus-Abonnement
Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
- Exklusive Trading- und Investmentideen
- Jederzeit online kündigen
- Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
Das könnte dich auch interessieren
Chartzeit Wochenausgabe 16.03.2025Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne16. März · onvista
Premium-Beiträge
Trading-ImpulsDiese IT-Sicherheits-Aktie bietet interessantes Kauf-Setupgestern, 16:00 Uhr · onvista
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista