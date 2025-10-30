Chartzeit Investment-Depot: ein Verkauf und eine neue Position

ServiceNow bestätigt im dritten Quartal 2025 einmal mehr seine Position als eines der robustesten Wachstumsunternehmen im Enterprise-Software-Segment. Mit einem Umsatz, der um 22 Prozent auf 3,41 Mrd. USD gewachsen ist und einem Subscription-Anteil von beinahe 97 Prozent liegt das Unternehmen leicht über Erwartung. Entscheidender ist jedoch der Blick auf die Pipeline: cRPO („Current Remaining Performance Obligations“ → „Umsatz, der aus bestehenden Verträgen innerhalb der nächsten 12 Monate realisiert wird“) steigt auf 11,35 Mrd. USD und das Management erwartet für Q4 ein Wachstum von rund 23 Prozent.

