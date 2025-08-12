Werbung ausblenden
Abwärtstrend des Softwarekonzerns setzt sich fort

Dax-Schwergewicht SAP gibt weiter nach

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Dennis Diatel/Shutterstock.com

(dpa-AFX) - Das mit Abstand wertvollste deutsche Börsenunternehmen SAP kann dem Dax als Schwergewicht keine positiven Impulse mehr geben. Im Juli schon wurde ein kurzfristiger Abwärtstrend eingeläutet, der am Dienstag mit einem Abschlag von 3,5 Prozent weiterging. Der Kurs des Softwarekonzerns rutschte wieder klar unter die zuletzt umkämpfte 200-Tage-Linie und erreichte ein Tief seit April. Auch der Leitindex Dax rutschte am Dienstag nach freundlichem Start ins Minus.

Vor einigen Monaten stand noch zur Debatte, ob die 15 Prozent hohe, für Einzelwerte im Dax festgelegte Kappungsgrenze noch haltbar ist oder für SAP aufgeweicht werden muss. Die Grenze soll sicherstellen, dass der Leitindex nicht von wenigen Schwergewichten dominiert wird.

Um das Problem zu umgehen, waren im Februar zu rekordhohen SAP-Zeiten für Investoren weitere Dax-Indexvarianten geschaffen worden. Mittlerweile liegt das Gewicht der Walldorfer mit etwa 14 Prozent aber ohnehin wieder im geduldeten Bereich. Waren die Aktien 2024 noch der drittbeste Dax-Wert, hinken sie dem Leitindex in diesem Jahr mit einem nur noch knappen Anstieg klar hinterher./tih/jha/

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
SAP
D
DAX (Kursindex)
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Eilmeldung
UnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
UnitedHealth - langfristige Chance?
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Warten auf US-Inflationsdaten
Europas Börsen wenig verändertheute, 12:08 Uhr · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
MDax-Titel auf Allzeithoch
Dax-Kandidat Gea setzt Rekordrally fort07. Aug. · dpa-AFX
Dax-Kandidat Gea setzt Rekordrally fort
Wochenausblick
Konjunkturrisiken versus Ukraine-Hoffnung: Welche Faktoren den Dax kurzfristig beeinflussen08. Aug. · dpa-AFX
Konjunkturrisiken versus Ukraine-Hoffnung: Welche Faktoren den Dax kurzfristig beeinflussen
Versicherungskonzern
Allianz verbucht Rekordgewinn - Aktie springt an Dax-Spitze07. Aug. · dpa-AFX
Allianz verbucht Rekordgewinn - Aktie springt an Dax-Spitze
Aktien New York
Moderate Gewinne an der Wall Street - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch08. Aug. · dpa-AFX
Moderate Gewinne an der Wall Street - Nasdaq 100 nahe Rekordhoch
Weitere Artikel
Werbung ausblenden