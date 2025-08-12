Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Hannover Rück auf Tradegate schwach - Zahlen enttäuschen

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Enttäuschungen im Zahlenwerk der Hannover Rück haben am Dienstag vorbörslich die Aktie des weltweit drittgrößten Rückversicherers belastet.

Sie gab auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss 1,4 Prozent auf 261,80 Euro nach. Ein Händler verwies darauf, dass etwa beim operativen Quartalsergebnis mehr erwartet worden sei.

Jefferies-Analyst Philip Kett verwies zudem darauf, dass vom Leben-Rückversicherungsgeschäft deutlich mehr erwartet worden sei und der Dax-Konzern in diesem Segment nicht zum ersten Mal enttäuscht habe./ck/stk

