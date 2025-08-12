AKTIE IM FOKUS: Hannover Rück auf Tradegate schwach - Zahlen enttäuschen
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Enttäuschungen im Zahlenwerk der Hannover Rück haben am Dienstag vorbörslich die Aktie des weltweit drittgrößten Rückversicherers belastet.
Sie gab auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss 1,4 Prozent auf 261,80 Euro nach. Ein Händler verwies darauf, dass etwa beim operativen Quartalsergebnis mehr erwartet worden sei.
Jefferies-Analyst Philip Kett verwies zudem darauf, dass vom Leben-Rückversicherungsgeschäft deutlich mehr erwartet worden sei und der Dax-Konzern in diesem Segment nicht zum ersten Mal enttäuscht habe./ck/stk
onvista Premium-Artikel
Chartzeit EilmeldungUnitedHealth - langfristige Chance?gestern, 15:31 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeDie Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Trading-ImpulsZurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Das könnte dich auch interessieren
AKTIEN IM FOKUS: Munich Re sacken ab - Ziehen Sektor mit sich08. Aug. · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax im geopolitischen Umfeld im Minusgestern, 10:14 Uhr · dpa-AFX
Aktien Frankfurt: Dax im geopolitischen Umfeld leicht im Minusgestern, 12:11 Uhr · dpa-AFX
KursrutschMunich Re kämpft nach Rekordgewinn mit sinkenden Preisen08. Aug. · dpa-AFX
WochenausblickKonjunkturrisiken versus Ukraine-Hoffnung: Welche Faktoren den Dax kurzfristig beeinflussen08. Aug. · dpa-AFX