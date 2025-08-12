ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Bayer auf 'Hold' - Ziel 26 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Niedrigere Maispreise und Schwierigkeiten beim Zurückgewinnen von Marktanteilen beim Unkrautvernichter Dicamba stimmten ihn vorsichtig, schrieb Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei skeptisch, ob der Pharma- und Agrarchemiekonzern 2026 die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (EBitda) erreichen kann./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

