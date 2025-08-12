ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Etwas Unterstützung durch US-Inflationsdaten

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - US-Inflationsdaten haben am Dienstag den EuroStoxx 50 etwas gestützt. Der Leitindex der Eurozone schloss mit plus 0,08 Prozent auf 5.335,97 Punkten, blieb damit aber unter seinem im frühen Handel erreichten Tageshoch.

In den Vereinigten Staaten tritt die Inflation trotz höherer Zölle auf der Stelle, wie Daten für den Monat Juli zeigten. Die Auswirkungen durch die Tarife hielten sich in Grenzen, kommentierten die Ökonomen der ING Bank. Dies mache für die US-Notenbank den Weg frei, die Zinsen im September zu senken.

Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer SMI um 0,14 Prozent auf 11.886,41 Punkte zu. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,20 Prozent auf 9.147,81 Punkte nach oben.

Europaweit stärkster Sektor waren die Ölwerte . Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) rechnet wegen einer stärkeren Weltwirtschaft mit mehr Wachstum bei der globalen Nachfrage nach Rohöl. Totalenergies und Eni legten im EuroStoxx jeweils um etwa 1 Prozent zu.

Hinten im Stoxx-600-Tableau fand sich der Technologiesektor . SAP landeten im EuroStoxx mit minus 7 Prozent auf dem letzten Platz.

Vestas gewannen 4,7 Prozent. Die Aktien des dänischen Windturbinenherstellers profitierten von neuen Aufträgen aus den USA. Die Analysten der Citibank sprachen von einer wichtigen Nachricht. Mit dem Kurszuwachs bügelten die Papiere die Verluste vom Vortag nach den schwachen Vorgaben von Orsted aus. Am Mittwoch legt Vestas Quartalszahlen vor. Orsted kamen hingegen am Dienstag nicht auf die Beine und verloren weitere 1,5 Prozent.

Valneva legte robuste Geschäftszahlen für das erste Halbjahr vor. Dies trieb die Aktien des französischen Impfstoffherstellers um 8,7 Prozent hoch./ajx/he