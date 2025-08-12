Trading-Impuls

Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt

onvista · Uhr

Niedrige Leitzinsen und steigende Immobilienpreise sind gut für die Aktien des Sektors. Ein Titel auf dem hiesigen Markt hat außerdem ein vielversprechendes Chartbild zu bieten.. Wie du jetzt profitieren kannst.

Quelle: Skyler_Sawyer/Shutterstock.com

Gute Nachrichten für Immobilienbesitzer: Zwischen April und Juni legten die Preise für Wohnimmobilien laut dem Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) im Jahresvergleich um durchschnittlich 4,1 Prozent und gegenüber dem Vorquartal um immerhin 1,1 Prozent zu. Das freut Häuslebauer – und Wohnungskonzerne. Deren Aktien könnte die Preisentwicklung beflügeln: Bei der Aktie eines deutschen Wohhimmobilien-Konzerns wären derzeit gut 30 Prozent Kurspotenzial, wie unsere Chartanalyse zeigt.

