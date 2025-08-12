Werbung ausblenden

USA: Inflation tritt trotz höherer Zölle auf der Stelle

dpa-AFX · Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Inflation im Juli überraschend nicht verändert. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise wie bereits im Vormonat um 2,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Experten hatten unter anderem wegen erhöhter Zölle, die US-Präsident Donald Trump auf importierte Waren verhängt hat, eine stärkere Inflation von 2,8 Prozent erwartet./jkr/jsl/stk

