AKTIE IM FOKUS 2: PVA Tepla vollziehen starke Trendwende

dpa-AFX · Uhr

(Neu:Kursentwicklung)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine beeindruckende Kursumkehr haben am Mittwoch die Aktien des Werkstoffveredlers PVA Tepla vollzogen. Nach einem Kursrutsch von bis zu fast 11 Prozent im frühen Xetra-Handel drehten sie anschließend ins Plus und gewannen in der Spitze fast 8 Prozent. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 3,6 Prozent auf 21,66 Euro.

Analyst Constantin Hesse monierte in einer ersten Einschätzung, dass der Umsatz unter der Konsensschätzung liege und das operative Ergebnis (Ebit) sogar noch deutlicher. Der Auftragseingang habe sich hingegen erholt, und auch die Bruttomargen zeigten eine leichte Erholung. Aus Anlegersicht komme es nun darauf an, wie sich die Auftragslage entwickele./bek/mis

PVA TePla
