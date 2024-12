Der im SDax notierte Maschinenbauer steht an der Börse seit geraumer Zeit unter Druck. Dabei sieht die fundamentale Lage gut aus - und auch das Chartbild sendet positive Signale. Wie du von einem möglichen Ausbruch profitierst.

Der Kurs des im SDax gelisteten Technologietitels PVA Tepla hatte in den vergangenen sechs Monaten zwischenzeitlich mehr als 50 Prozent verloren. Die Hauptgründe für den drastischen Kursrückgang der Aktie waren das generelle Desinteresse des Marktes an deutschen Nebenwerten und die Unsicherheit über China-Restriktionen. Die fundamentalen Kennzahlen des Unternehmens dagegen sind vollkommen in Ordnung.