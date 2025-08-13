Werbung ausblenden

AKTIE IM FOKUS: Formycon-Zahlen bittere Pille für Anleger

dpa-AFX · Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Formycon haben am Mittwoch mit klaren Verlusten auf die Halbjahreszahlen des Arzneimittel-Herstellers reagiert. Im frühen Handel sackten die Papiere um mehr als 7 Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni ab. Zuletzt notierten sie 4,5 Prozent im Minus bei 24,20 Euro und sind mit einer Jahresbilanz von minus 54 Prozent schwächster Wert im SDax .

Bei Formycon rutschte der Umsatz in den ersten sechs Monaten auf 9 Millionen Euro ab, nach 26,9 Millionen ein Jahr zuvor. Der operative Verlust stieg um eine Million auf 17,9 Millionen Euro. Dennoch bestätigte der Biosimilar-Hersteller die Jahresziele.

Analyst Alistair Campbell von der kanadischen Bank RBC hob positiv hervor, dass der Generika-Produzent mit einem viel stärkeren zweiten Halbjahr rechnet./edh/jha/

