ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Grand City Properties - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grand City Properties nach Geschäftszahlen von 13,00 auf 14,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Grand City Properties habe einen soliden Halbjahresbericht 2025 vorgelegt, der den Wendepunkt bei den Immobilienbewertungen klar dokumentiere, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:08 / MESZ

