ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Brenntag auf 'Underweight' - Ziel 51,50 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 51,50 Euro belassen. Die Resultate hätten den Eckdaten entsprochen und gleiches gelte für das operative Ergebnis (Ebita) nach der jüngsten Gewinnwarnung, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der für das zweite Quartal berichtete Gewinn je Aktie sei wesentlich niedriger als von ihm gedacht wegen einer Wertberichtigung./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:02 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
