Straumann Group erzielt starkes Halbjahr und bestätigt Ausblick für 2025

Alle Zahlen beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche in CHF Mio. / Margenveränderungen gerundet H1 2025 H1 2024 IFRS KERN1 IFRS KERN1 Umsatz 1 348.2 1 348.2 1 273.3 1 273.3 Veränderung in CHF 5.9% 11.3% Veränderung (CER[2]) 10.2% 17.6% Veränderung organisch 10.2% 16.1% Bruttogewinn 968.9 972.0 918.4 922.8 Marge 71.9% 72.1% 72.1% 72.5% Margenveränderung in CHF (40 Bp.) (280 Bp.) Margenveränderung (CER2) 10 Bp. (180 Bp.) EBITDA 418.2 428.5 406.5 415.9 Marge 31.0% 31.8% 31.9% 32.7% Margenveränderung in CHF (90 Bp.) (120 Bp.) Margenveränderung (CER2) 0 Bp. 50 Bp. EBIT 329.6 358.1 336.1 354.4 Marge 24.4% 26.6% 26.4% 27.8% Margenveränderung in CHF (130 Bp.) (120 Bp.) Margenveränderung (CER2) (40 Bp.) 70 Bp. Reingewinn 238.2 265.7 268.2 282.1 Marge 17.7% 19.7% 21.1% 22.2% Margenveränderung in CHF (250 Bp.) 0 Bp. Ergebnis pro Aktie (unverwässert, in CHF) 1.49 1.66 1.67 1.76 Free Cashflow 113.0 145.3 Marge 8.4% 11.4% Mitarbeitende (Ende Juni) 11 948 11 145



Basel, 13. August 2025: Die Straumann Group weist für das erste Halbjahr 2025 einen Umsatz von CHF 1.3 Mrd. aus, was einem organischen Umsatzwachstum von +10.2% bzw. von +5.9% in Schweizer Franken entspricht. Im zweiten Quartal erzielte das Unternehmen einen Umsatz von CHF 667.5 Mio., was einem organischen Wachstum von +9.3% bzw. +1.9% in Schweizer Franken gegenüber dem Vorjahr entspricht – ein Ergebnis, zu dem alle Regionen beigetragen haben. Die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA), Asien-Pazifik (APAC) und Lateinamerika (LATAM) verzeichneten jeweils ein starkes Ergebnis, dank der nachhaltig anhaltenden Nachfrage und einer starken kommerziellen Umsetzung. Die Region Nordamerika erzielte im Vergleich zum vorhergehenden Quartal ein stabiles Wachstum und konnte im weiterhin herausfordernden US-Marktumfeld kontinuierlich Marktanteile gewinnen.

Zum Wachstum im zweiten Quartal leisteten alle Geschäftssegmente einen beträchtlichen Beitrag. Im Bereich der Premium-Implantologie setzte die hohe Nachfrage, angeführt von iEXCEL und BLT, die Expansion weiter fort. Das geografische Wachstum von Neodent unterstützte die starke Performance der Challenger-Marken. Digitale Lösungen und der Bereich Kieferorthopädie verzeichneten ein zweistelliges Wachstum, getragen durch die wachsende Nachfrage nach integrierten Workflows. Die digitale Innovation erhielt zusätzlichen Schub durch die Einführung der Plattform Straumann AXS und des Navigationssystems Straumann Falcon, die beide zunehmend an Dynamik gewannen. Ein bedeutender Meilenstein im Restaurations-Workflow am Behandlungsstuhl war die Markteinführung des MIDAS-3D-Druckers im Juni. Fortschritte im Bereich der Intraoralscanner – insbesondere durch den SIRIOS-Scanner – unterstreichen das Engagement der Straumann Group für ein umfassendes, cloudbasiertes digitales Ökosystem.

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer: „Wir haben ein starkes zweites Quartal und sehr gute Halbjahresergebnisse erzielt, trotz anhaltenden makroökonomischen Gegenwinds und zunehmender geopolitischer Unsicherheiten weltweit. Unser breit abgestütztes Wachstum in allen Regionen und Geschäftsbereichen unterstreicht die Stärke unseres Portfolios, das Engagement unserer Teams und das Vertrauen, das unsere Kunden uns weltweit entgegenbringen. Besonders zuversichtlich stimmt mich die Dynamik in der digitalen Zahnmedizin – von der erfolgreichen Einführung von iEXCEL und Straumann AXS bis zu den vielversprechenden ersten Rückmeldungen zum MIDAS-3D-Drucker. Diese Entwicklungen bestätigen unsere Strategie, ein vollständig digitales, integriertes Ökosystem aufzubauen, das sich an die fortlaufend verändernden Anforderungen von Dentalexpertinnen und -experten weltweit anpasst.“

Im zweiten Quartal wurde der Umsatz in Schweizer Franken stark durch ungünstige Währungsentwicklungen beeinträchtigt, die insbesondere auf den US-Dollar, den chinesischen Renminbi und den brasilianischen Real zurückzuführen waren. Trotz dieser ungünstigen äusseren Einflüsse hielt die Straumann Group an ihrem strategischen Fokus fest und investierte weiterhin massgeblich in den Kapazitätsausbau, die Aus- und Weiterbildung und die digitale Transformation. Die Kern-EBIT-Marge blieb mit 27.3% bei konstanten Wechselkursen von 2024 bzw. 26.6% zu aktuellen Wechselkursen auf einem robusten Niveau.

STRATEGISCHE FORTSCHRITTE IM ZWEITEN QUARTAL

Produkteinführungen 2025 gewinnen an Dynamik – erfolgreicher iEXCEL-Launch in Europa

Das Hochleistungs-Implantatsystem iEXCEL hat nach seiner erfolgreichen globalen Markteinführung – auch in den Regionen APAC und EMEA – hervorragende Rückmeldungen von Zahnärztinnen und Zahnärzten erhalten. Entwickelt für klinische Vielseitigkeit und einfache Arbeitsabläufe, stärkt iEXCEL das Premium-Implantatportfolio von Straumann. Es unterstützt Sofortversorgungsprotokolle und optimiert chirurgische Verfahren. Ein bedeutender Meilenstein war die Einführung der SLA-Version der iEXCEL C-Linie im Juli – eine strategische Positionierung, um den Zugang zu erweitern und gleichzeitig höchste klinische Leistungsfähigkeit und Qualität sicherzustellen.

Straumann Pro Arch setzt zunehmend auf digitale Workflows für Full-Arch-Lösungen und integriert dabei Straumann EXACT – ein hochpräzises System mit Scanbody, das die Genauigkeit erhöht und einen nahtlosen Übergang von der temporären zur finalen Implantatversorgung ermöglicht. Sie unterstützt Zahnärztinnen und Zahnärzte in jeder Behandlungsphase vom ersten digitalen Scan bis zum Einsetzen der Prothese. Dank der Optimierung dieses einst hochkomplexen Prozesses gewinnen behandelnde Ärztinnen und Ärzte wertvolle Zeit – und Patientinnen und Patienten profitieren von deutlich mehr Komfort und einem insgesamt besseren Behandlungserlebnis bei einer Vollprothese

Parallel dazu wurde die Chairside-Workflow-Lösung von Straumann seit dem Launch im Juni vollständig in die digitale Plattform Straumann AXS integriert – inklusive des in Zusammenarbeit mit SprintRay entwickelten 3D-Druckers MIDAS. Damit ist der vollständig integrierte Chairside-Workflow von Straumann Realität – ein offenes, cloudbasiertes Ökosystem, das Intraoralscanning, Planung und 3D-Druck für eine Sofortversorgung während derselben Sitzung in der Praxis vereint.

Diese Weiterentwicklungen untermauern die Führungsposition von Straumann im Bereich der digital gestützten oralen Gesundheitsversorgung und bedienen die wachsende Nachfrage nach effizienten ganzheitlichen Lösungen.

Die Gruppe nutzt ihre globale Fertigungsstruktur und investiert weiterhin in die lokale Produktion, um Wachstum, Resilienz und Innovation in Schlüsselmärkten zu unterstützen.

Im Rahmen ihrer globalen Wachstumsstrategie treibt die Gruppe die schrittweise Inbetriebnahme ihres neuen Campus in Shanghai voran, der die Zulassung zur Produktion von Straumann-Implantaten erhalten hat. Der Campus ist sowohl als Hightech-Produktionsstandort als auch als Zentrum für klinische Aus- und Weiterbildung konzipiert und unterstützt das langfristige Wachstum sowie die Kundenbindung in China.

In Vorbereitung auf die nächste volumenbasierte Beschaffungsinitiative (VBP-2.0) in China im Jahr 2026 hat die Gruppe damit begonnen, die Produktion für den chinesischen Markt vom Standort Villeret in der Schweiz nach Shanghai zu verlagern.

Trotz der Verlagerung der Produktionskapazität nach China investiert Straumann weiterhin in den Standort Villeret

Die Straumann Group bekennt sich weiterhin klar zum Produktionsstandort Villeret in der Schweiz.

Das Unternehmen hat Investitionen in Höhe von CHF 60 bis 80 Millionen über die nächsten fünf Jahre angekündigt, um Villeret als Kompetenzzentrum für Innovation und Präzisionsfertigung weiter auszubauen, mit einem besonderen Fokus auf neu eingeführte Produkte wie das iEXCEL-Implantatsystem.

Globales Produktionsnetzwerk umfasst 19 Standorte weltweit

Das globale Fertigungsnetzwerk der Gruppe bietet Agilität, Flexibilität und Widerstandsfähigkeit. Die diversifizierte Lieferkette ermöglicht eine schnelle Reaktion auf regionale Marktbedürfnisse, während eine starke lokale Produktionspräsenz – insbesondere in den USA – die Versorgungssicherheit und geopolitische Resilienz gewährleistet. In den Vereinigten Staaten werden der Grossteil der Premium-Implantate, der Prothetik, regenerativen Lösungen und Aligner von Straumann lokal gefertigt.

Straumann Group übernimmt Joint Venture maxon dental zum Ausbau ihrer Keramikimplantat-Kapazitäten

Die Straumann Group hat ihren Anteil an der maxon dental GmbH von 49% auf 100% erhöht und übernimmt damit vollständig eines der fortschrittlichsten Technologiezentren im Bereich Keramikimplantologie.

Die in Kenzingen, Deutschland, ansässige maxon dental GmbH hat das weltweit erste zweiteilige Keramikimplantatsystem entwickelt, das auf einer firmeneigenen CIM-Technologie (Keramikspritzgusstechnologie) beruht. Mit dieser Übernahme sichert sich die Straumann Group eine einzigartige Innovationsplattform, die ihre Position im Bereich keramischer Lösungen stärkt und die Basis für zukünftiges Wachstum in diesem Segment legt. Alle 13 Arbeitsplätze sowie der Standort selbst bleiben erhalten, und es ist ein Ausbau der Aktivitäten im Bereich Keramikspritzguss geplant.

ERGEBNISSE DER REGIONEN IM ZWEITEN QUARTAL

Starkes Wachstum in EMEA dank Implantologie und digitalen Innovationen

Die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von CHF 270.4 Mio. bei einem soliden organischen Wachstum von 8.2%. Starke Ergebnisse in Deutschland, Spanien, der Türkei und mehreren osteuropäischen Ländern trugen massgeblich zum regionalen Wachstum bei.

Die Implantologie blieb der grösste Wachstumstreiber, wobei sich sowohl die Premium- als auch die Challenger-Marken überdurchschnittlich gut entwickelten. Neodent und Anthogyr gewannen durch bedeutende Veranstaltungen in Barcelona und Cannes an Dynamik, die das Interesse von Hunderten Dentalexpertinnen und -experten weckten und wichtige Neukundenkontakte generierten.

Das Premiumangebot von Straumann wuchs weiter, gestützt durch die vollständige Markteinführung von iEXCEL auf der IDS (International Dental Show) 2025 und der EuroPerio im Mai sowie von Veranstaltungsreihen zur Förderung digitaler Anwendungen. Digitale Lösungen leisteten einen massgeblichen Beitrag: Die auf der IDS eingeführte Straumann AXS-Plattform verzeichnete eine hohe Nutzerbindung, und der neue Intraoralscanner SIRIOS gewann deutlich an Marktpräsenz. Darüber hinaus setzte ClearCorrect das Wachstum im Segment der Zahnärztinnen und Zahnärzte für Allgemeinzahnmedizin weiter fort.

Robustes Wachstum in Nordamerika trotz anhaltender Marktunsicherheiten

Die Region Nordamerika erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von CHF 170.7 Mio. und ein solides organisches Wachstum von 2.7%. Die Marktbedingungen blieben herausfordernd, geprägt von anhaltender makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheit, die weiterhin zu einem vorsichtigen Konsumentenverhalten führte. Besonders betroffen waren zahnmedizinische Behandlungen, die direkt von den Patienten bezahlt werden müssen, sowie die Patientenfrequenz.

Trotz dieser Rahmenbedingungen erzielte die Straumann Group ein starkes Ergebnis, unterstützt von der Implantologie und der zunehmenden Einführung digitaler Workflows. Die Implantologie blieb der zentrale Wachstumstreiber, gestützt durch die kombinierte Stärke des Premium-Portfolios und Neodent, der führenden Challenger-Marke der Gruppe.

Auch digitale Lösungen leisteten einen positiven Beitrag, begünstigt durch die starke Nachfrage nach dem Intraoralscanner SIRIOS. Der im Juni eingeführte MIDAS-3D-Drucker stiess insbesondere bei Zahnarztklinikketten - oder Dental Service Organisations (DSOs) - auf grosses Interesse, was ein Zeichen für die wachsende Nachfrage von Chairside-Workflows und integrierten Lösungen ist. Der Bereich Kieferorthopädie blieb hingegen weiterhin verhalten.

Asien-Pazifik verzeichnet weiterhin starkes Wachstum, getragen von der Implantologie und digitalen Produkteinführungen

Die Region Asien-Pazifik erzielte ein starkes zweites Quartal mit einem Umsatz von CHF 169.3 Mio. und einem organischen Wachstum von 16.4%. Das Wachstum in China blieb robust, unterstützt von einer starken Patientenfrequenz infolge der langfristigen strukturellen Auswirkungen der volumenbasierten Beschaffungsinitiative (VBP), die das Bewusstsein für Implantate gestärkt und diese erschwinglicher gemacht haben. Auch Australien, Japan, Indien und Thailand leisteten solide Beiträge.

Positiv auf die Dynamik wirkte sich die anhaltende Stärke des Implantologiegeschäfts aus, das sowohl durch Premium- als auch durch Challenger-Marken gestützt wurde, darunter insbesondere Straumann und Neodent. Neodent erweiterte seine globale Präsenz mit einer weiteren Expansion in Australien, Indien, Japan und Vietnam. Eine wichtige Rolle spielte die Einführung der neuesten Innovationen: die erfolgreiche Lancierung des Intraoralscanners SIRIOS, die Markteinführung von iEXCEL in Australien und der digitalen Plattform AXS in Australien, Thailand, Singapur und Japan. Kontinuierliche Investitionen in Aus- und Weiterbildung und in die Kundengewinnung stärkten die Position der Straumann Group in der Region weiter, sodass die Gruppe gut aufgestellt für nachhaltiges Wachstum bleibt.

Lateinamerika verzeichnet kräftiges Wachstum durch ein starkes Markenportfolio und die Einführung digitaler Lösungen

Im zweiten Quartal erzielte Lateinamerika ein organisches Wachstum von 16.2% und erwirtschaftete einen Umsatz von CHF 57.1 Mio.

Das Wachstum wurde in erster Linie vom Challenger-Segment getragen, wobei Neodent in der gesamten Region starke Ergebnisse lieferte, insbesondere im Heimmarkt Brasilien, wo die Markenbekanntheit und die Kundenbindung nach wie vor hoch sind. Auch das Premium-Implantologiegeschäft entwickelte sich in Brasilien positiv.

Brasilien und Mexiko leisteten mit einem Wachstum im mittleren Zehnprozentbereich die stärksten Beiträge, während Argentinien allmählich an Dynamik gewann. Kolumbien wurde durch die politische Unsicherheit belastet, wohingegen andere Länder stabil blieben.

Digitale Lösungen waren ein wesentlicher Treiber für die regionale Performance. Dies gilt insbesondere für Brasilien, wo der Intraoralscanner SIRIOS sehr gute Ergebnisse erzielte. Im Premiumsegment verstärkte die Straumann Group ihre Aktivitäten, unter anderem mit dem Straumann Lateinamerika Kongress im Mai und der Einführung neuer ITI-Fortbildungen im Juni. Zudem entwickelte sich ClearCorrect gut und leistete einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Region.

UMSATZ NACH REGIONEN Q2 2025 Q2 2024 H1 2025 H1 2024 Die Zahlen beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche; in CHF Mio Europa, Naher Osten & Afrika (EMEA) 270.4 261.3 550.3 519.8 Veränderung in CHF 3.5% 11.6% 5.9% 6.9% Veränderung (CER[3]) 8.2% 15.5% 9.1% 13.8% Veränderung organisch 8.2% 12.4% 9.1% 10.8% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 40.5% 39.9% 40.8% 40.8% Nordamerika (NAM) 170.7 181.4 355.9 359.1 Veränderung in CHF (5.9%) 4.7% (0.9%) 1.1% Veränderung (CER3) 2.7% 5.3% 2.2% 4.5% Veränderung organisch 2.7% 5.3% 2.2% 4.5% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 25.6% 27.7% 26.4% 28.2% Asien-Pazifik (APAC) 169.3 154.6 331.5 285.4 Veränderung in CHF 9.5% 26.4% 16.2% 41.2% Veränderung (CER3) 16.4% 34.7% 19.6% 53.6% Veränderung organisch 16.4% 33.8% 19.6% 52.3% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 25.4% 23.6% 24.6% 22.4% Lateinamerika (LATAM) 57.1 57.7 110.5 109.0 Veränderung in CHF (1.0%) 8.4% 1.3% 8.6% Veränderung (CER3) 16.2% 14.9% 17.5% 13.3% Veränderung organisch 16.2% 14.9% 17.5% 13.2% % des Gesamtumsatzes der Gruppe 8.6% 8.8% 8.2% 8.6% Gruppe 667.5 654.9 1 348.2 1 273.3 Veränderung in CHF 1.9% 12.4% 5.9% 11.3% Veränderung (CER3) 9.3% 16.2% 10.2% 17.6% Veränderung organisch 9.3% 14.8% 10.2% 16.1%

OPERATIVE UND FINANZIELLE SITUATION[4]

Zusätzlich zu den Ergebnissen gemäss den Rechnungslegungsstandards nach IFRS weist die Straumann Group auch die „Kern“-Ergebnisse aus, um Vergleiche zu erleichtern. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 wurden folgende Vorsteuereffekte als nicht zu den Kernaktivitäten gehörende Posten definiert:

Abschreibungen akquisitionsbezogener immaterieller Vermögenswerte und Änderungen des beizulegenden Zeitwerts der damit verbundenen bedingten Gegenleistungen in Höhe von CHF 13 Mio.

Wertminderungskosten in Höhe von CHF 10 Mio.

Restrukturierungskosten in Höhe von CHF 7 Mio.

Prozesskosten in Höhe von CHF 3 Mio.

Eine Überleitungstabelle sowie ausführliche Informationen finden sich auf Seite 11ff. dieser Medienmitteilung.

Weiterhin hohe Bruttogewinnmarge

In den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres resultierte das starke Umsatzwachstum der Straumann Group in einem Kern-Bruttogewinn von CHF 972.0 Mio., was einem währungsbereinigten Anstieg von CHF 91,2 Mio. entspricht.

Mit 72.1% fiel die Bruttogewinnmarge trotz eines Rückgangs um 50 Basispunkte infolge negativer Währungseffekte im Vergleich zu 2024 etwas höher aus als im Vorjahr. Die Sondereffekte im Zusammenhang mit dem Campus in Shanghai und den Zöllen wurden durch einen vorteilhaften Geschäftsmix, der positiv zur Margenentwicklung beitrug, effektiv kompensiert.

Kern-EBIT-Marge von 26.6%

In den ersten sechs Monaten stieg das währungsbereinigte EBIT im Jahresvergleich auf CHF 358 Mio. Die Kern-EBIT-Marge fiel mit 26.6%, unter Berücksichtigung stark negativer Währungseffekte, um 130 Basispunkte niedriger aus als im Vorjahreszeitraum. Davon entfielen 90 Basispunkte auf ungünstige Währungseffekte, insbesondere durch die Abwertung des Euro, des US-Dollars, des chinesischen Renminbi sowie mehrerer Schwellenländerwährungen.

Im Berichtszeitraum erhöhten sich die Kern-Vertriebsaufwendungen aufgrund höherer Kosten für die Verkaufsteams und Logistik um CHF 4 Mio. auf CHF 242 Mio. Die Kern-Verwaltungskosten stiegen um CHF 40 Mio. auf CHF 377 Mio., vor allem durch steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in Daten und Technologie.

Kern-Reingewinn beläuft sich auf CHF 266 Mio.

Der Kern-Nettofinanzaufwand stieg um CHF 17 Mio. auf CHF 24 Mio. Dies geht in erster Linie auf ein volatileres Währungsumfeld als im Vorjahr zurück. Die Ertragssteuern beliefen sich auf CHF 60 Mio., was einem Steuersatz von 18.3% entspricht. Der Kern-Reingewinn betrug CHF 266 Mio. was einer Marge von 19.7% entspricht. Der unverwässerte Kerngewinn pro Aktie sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von CHF 1.76 auf CHF 1.66.

Free Cashflow unter Vorjahr, dennoch weiterhin solide

Der Free Cashflow ging gegenüber dem Vorjahr um CHF 32 Mio. auf CHF 113 Mio. zurück, was vor allem durch die um CHF 29 Mio. höheren Investitionsausgaben bedingt ist.

Die Investitionsausgaben blieben mit insgesamt CHF 113 Mio. auf einem hohen Niveau. Darin spiegelt sich die fortgesetzte Entschlossenheit der Straumann Group wider, die Produktionskapazitäten zu erweitern und die digitale Transformation voranzutreiben. Zu den Investitionsschwerpunkten zählten die Erweiterung des Produktionsstandorts in Curitiba, Brasilien, Medentika in Calw, Deutschland sowie der Ausbau des neuen Campus in Shanghai, der als Drehscheibe für Fertigung, Aus- und Weiterbildung und Innovation in China dienen wird.

Die Liquidität per 30. Juni 2025 belief sich auf CHF 247 Mio.

AUSBLICK 2025 BESTÄTIGT - VORBEHALTLICH UNVORSEHBARER EREIGNISSE

Die Straumann Group bestätigt ihre Prognose für das Gesamtjahr und ist zuversichtlich, innerhalb des auf rund CHF 20 Milliarden geschätzten globalen Zielmarktes weitere Marktanteile zu gewinnen. Auch wenn makroökonomische Unsicherheiten – darunter steigende Handelszölle und regionale Nachfrageschwankungen – weiterhin bestehen dürften, sorgt das starke Fundament der Gruppe für Resilienz. Die Zuversicht stützt sich auf die Innovationskraft, eine breit aufgestellte globale Präsenz auch im Hinblick auf Produktionsstandorte, ein differenziertes Leistungsversprechen über alle Preissegmente hinweg sowie eine konsequente Umsetzung, getragen von einer starken Unternehmenskultur.

Darüber hinaus betont die Gruppe ihre fortlaufenden Investitionen in regionale Produktionskapazitäten, die digitale Transformation und umfangreiche Ausbildungsinitiativen, die es mehr Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinern ermöglichen, Implantat- und kieferorthopädische Eingriffe durchzuführen. Infolgedessen bestätigt die Gruppe ihren Ausblick für 2025 mit dem Ziel, ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich zu erreichen und die Kern-EBIT-Marge bei konstanten Wechselkursen von 2024 um 30 bis 60 Basispunkte zu verbessern.

Über die Straumann Group Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, beschäftigt derzeit rund 12‘000 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich.

