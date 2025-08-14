AKTIE IM FOKUS: Lanxess vorbörslich belastet von Senkung des Gewinnausblicks

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien von Lanxess droht die Abwärtstendenz der vergangenen drei Tage am Donnerstag weiterzugehen. Der Chemiekonzern wurde zum nächsten Branchenunternehmen, das den Gewinnausblick unter anderem wegen der US-Zollpolitik senken muss.

Der Kurs sackte daraufhin auf der Plattform Tradegate mit dort gezahlten 23,57 Euro vorbörslich mit drei Prozent ins Minus. Unter 23,24 Euro wäre der Kurs dann auf dem niedrigsten Niveau seit April.

Wie Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan in einem ersten Kommentar schrieb, ist das Ausmaß der Kürzung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr etwas größer als erwartet.

Für 2025 rechnet Konzernchef Matthias Zachert nun mit einem um bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 520 und 580 Millionen Euro, nachdem bisher 600 bis 650 Millionen Euro im Plan gestanden hatten. Der JPM-Experte schätzt daher, dass die Schwäche der Aktien weitergehen könnte./tih/mis

