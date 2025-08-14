Werbung ausblenden

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Swiss Re auf 'Hold' - Ziel 99 Franken

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Die Großschäden seien beim schweizerischen Rückversicherer gering ausgefallen, schrieb Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Erneuerungsrunden habe Swiss Re eine erstaunliche Disziplin an den Tag gelegt./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:51 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:51 / ET

