ANALYSE-FLASH: RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 45,50 Euro

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen des Energiekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen. Diese hätten gleichwohl die Erwartungen verfehlt, schrieb Alexander Wheeler in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie lägen um vier bis fünf Prozent unter den jeweiligen Konsensschätzungen. Ungünstige Windverhältnisse und ein schwächerer Stromhandel seien die wesentlichen Belastungen gewesen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:43 / EDT

RWE
