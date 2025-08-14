EQS-DD: PharmaSGP Holding SE: FUTRUE GmbH, Einlieferung von weiteren insgesamt 1.315 Aktien der PharmaSGP Holding SE in Delisting-Erwerbsangebot zwischen dem Meldestichtag der am 11. August 2025 ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.08.2025 / 12:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: FUTRUE GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Clemens Nachname(n): Fischer Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

PharmaSGP Holding SE

b) LEI

3912005CZ12PVVCIPT91

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2P4LJ5

b) Art des Geschäfts

Einlieferung von weiteren insgesamt 1.315 Aktien der PharmaSGP Holding SE in Delisting-Erwerbsangebot zwischen dem Meldestichtag der am 11. August 2025 veröffentlichten Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG (8. August 2025, 18.00 Uhr CEST) und dem Meldestichtag der am 14. August 2025 veröffentlichten Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 WpÜG (11. August 2025, 24.00 Uhr CEST)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 28,00 EUR 36.820,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 28,00 EUR 36.820,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: PharmaSGP Holding SE Lochhamer Schlag 1 82166 Gräfelfing Deutschland Internet: https://pharmasgp.com

