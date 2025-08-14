Werbung ausblenden

EQS-DD: PharmaSGP Holding SE: FUTRUE GmbH, Einlieferung von weiteren insgesamt 1.315 Aktien der PharmaSGP Holding SE in Delisting-Erwerbsangebot zwischen dem Meldestichtag der am 11. August 2025 ...

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.08.2025 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: FUTRUE GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Dr.
Vorname: Clemens
Nachname(n): Fischer
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
PharmaSGP Holding SE

b) LEI
3912005CZ12PVVCIPT91 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2P4LJ5

b) Art des Geschäfts
Einlieferung von weiteren insgesamt 1.315 Aktien der PharmaSGP Holding SE in Delisting-Erwerbsangebot zwischen dem Meldestichtag der am 11. August 2025 veröffentlichten Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG (8. August 2025, 18.00 Uhr CEST) und dem Meldestichtag der am 14. August 2025 veröffentlichten Bekanntmachung gem. § 23 Abs. 1 Nr. 2 WpÜG (11. August 2025, 24.00 Uhr CEST)

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
28,00 EUR 36.820,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
28,00 EUR 36.820,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


14.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: PharmaSGP Holding SE
Lochhamer Schlag 1
82166 Gräfelfing
Deutschland
Internet: https://pharmasgp.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100192  14.08.2025 CET/CEST

