EQS-Adhoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG: Öffentliches Erwerbsangebot an die Aktionäre der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG zum Preis von EUR 120,00 je Aktie und Vereinbarung über Unternehmenszusammenschluss

EQS-Ad-hoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

VIENNA INSURANCE GROUP AG: Öffentliches Erwerbsangebot an die Aktionäre der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG zum Preis von EUR 120,00 je Aktie und Vereinbarung über Unternehmenszusammenschluss



16.10.2025 / 23:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wien, 16. Oktober 2025. Die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) hat am 16. Oktober 2025 entschieden, den Aktionären der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG (NÜRNBERGER) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots anzubieten, sämtliche auf den Namen lautende Stückaktien der NÜRNBERGER mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der NÜRNBERGER von EUR 3,50 je Aktie (ISIN: DE0008435967 und DE000A30U911) (die NÜRNBERGER-Aktien) gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 120,00 je NÜRNBERGER-Aktie zu erwerben (das Erwerbsangebot).

Im Vorfeld haben sich Aktionäre der NÜRNBERGER, wie u.a. die Großaktionäre Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Daido Life Insurance Company und Swiss Reinsurance Company Ltd. im Rahmen unwiderruflicher Andienungsvereinbarungen verpflichtet, Aktien in Höhe von insgesamt rund 64,4% des Grundkapitals der NÜRNBERGER in das Angebot einzuliefern. Auch die Mitglieder des Vorstands der NÜRNBERGER haben bestätigt, dass sie sämtliche von ihnen gehaltene Aktien an der NÜRNBERGER in das Angebot einliefern werden.

Die VIG hat zudem am 16. Oktober 2025 mit der NÜRNBERGER eine Zusammenschlussvereinbarung (business combination agreement) abgeschlossen, die die wesentlichen Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebots, die geplante zukünftige Organisations- und Corporate Governance-Struktur sowie die mit der Transaktion verfolgte Geschäftsstrategie enthält.

Der Vollzug des Erwerbsangebots wird unter bestimmten marktüblichen Bedingungen stehen. Dazu gehören unter anderem die Erteilung der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen und das Erreichen einer Mindestannahmequote von mindestens 50 % des Grundkapitals der NÜRNBERGER zuzüglich einer NÜRNBERGER-Aktie (kontrollierende Mehrheit).

Die Angebotsunterlage für das Erwerbsangebot mit den näheren Bestimmungen des Erwerbsangebots und weitere das Erwerbsangebot betreffende Mitteilungen und Informationen werden im Internet unter https://group.vig/nuernberger-erwerbsangebot veröffentlicht werden.

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtige Information zum Erwerbsangebot:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von NÜRNBERGER-Aktien. Ferner ist diese Bekanntmachung kein Angebot zum Erwerb oder eine Aufforderung zum Erwerb von Aktien der VIG. Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebots und weitere das Erwerbsangebot betreffende Angaben werden erst in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die VIG behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebots von den hier dargestellten Bestimmungen und Bedingungen abzuweichen und/oder zusätzliche Bedingungen vorzusehen. Investoren und Aktionären der NÜRNBERGER wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Mitteilungen und Dokumente vollständig und aufmerksam zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Da die NÜRNBERGER-Aktien nicht zum Handel auf einem organisierten Markt im Sinne von § 1 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (das WpÜG) zugelassen sind, finden das WpÜG und die Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots keine Anwendung auf das Erwerbsangebot. Die Angebotsunterlage wird von keiner Regulierungs- oder Aufsichtsbehörde in Deutschland geprüft oder genehmigt werden, und auch in anderen Jurisdiktionen ist keine Registrierung, Zulassung oder Genehmigung der Angebotsunterlage vorgesehen.

Das Erwerbsangebot erfolgt gemäß dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Erwerbsangebots zustande kommt, unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

Vorstand

16.10.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group. www.eqs.com



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Schottenring 30 1010 Wien Österreich Telefon: +43(0)50 390-22000 Fax: +43(0)50 390 99-22000 E-Mail: info@vig.com Internet: www.group.vig ISIN: AT0000908504 WKN: A0ET17 Indizes: Wiener Börse (ATX), Prager Börse (PX) Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2214564

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2214564 16.10.2025 CET/CEST