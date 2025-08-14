EQS-News: Hapag-Lloyd: gutes Wachstum und solides Halbjahresergebnis im volatilen Markt

EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Hapag-Lloyd: gutes Wachstum und solides Halbjahresergebnis im volatilen Markt



14.08.2025 / 07:30 CET/CEST

Hapag-Lloyd: gutes Wachstum und solides Halbjahresergebnis im volatilen Markt

Transportmenge deutlich gesteigert

Volatile Nachfrage- und Frachtratenentwicklung im ersten Halbjahr

Fokus bleibt auf Qualität, Wachstum und Performance

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 konkretisiert

Hapag-Lloyd hat das erste Halbjahr 2025 mit einem Konzern-EBITDA von 1,9 Milliarden US-Dollar (1,8 Milliarden Euro) abgeschlossen. Das Konzern-EBIT verringerte sich auf 0,7 Milliarden US-Dollar (0,6 Milliarden Euro) und das Konzernergebnis auf 0,8 Milliarden US-Dollar (0,7 Milliarden Euro). Insbesondere die häufigen Änderungen der Handelspolitik der USA führten zu einer volatilen Entwicklung von Nachfrage und Frachtraten. Außerdem beeinträchtigten überlastete Seehäfen ebenso wie die angespannte Sicherheitslage im Roten Meer den operativen Betrieb.

Im Segment Linienschifffahrt stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 auf 10,4 Milliarden US-Dollar (9,5 Milliarden Euro). Dazu beigetragen hat insbesondere eine um 11 Prozent höhere Transportmenge von 6,7 Millionen TEU (H1 2024: 6,1 Millionen TEU), vor allem durch das Wachstum in den Ost-West-Fahrtgebieten. Die durchschnittliche Frachtrate war mit 1.400 USD/TEU auf Vorjahresniveau (H1 2024: 1.391 USD/TEU). Das EBITDA verringerte sich auf 1,8 Milliarden US-Dollar (1,7 Milliarden Euro) und das EBIT auf 0,6 Milliarden US-Dollar (0,6 Milliarden Euro), was zum Teil auf Anlaufkosten für das neue Gemini-Netzwerk zurückzuführen ist ebenso wie auf Staus und die allgemeine Inflation.

Das Segment Terminal & Infrastruktur erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz- und Ergebnisanstieg. Das EBITDA stieg auf 79 Millionen US-Dollar (72 Millionen Euro) und das EBIT auf 37 Millionen US-Dollar (34 Millionen Euro). Außerdem wurde das Terminalportfolio im März 2025 durch den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an CNMP LH im französischen Le Havre weiter ausgebaut.

„In einem volatilen Markt haben wir unsere Transportmenge deutlich gesteigert und das erste Halbjahr insgesamt solide abgeschlossen. Mit unserem Gemini Netzwerk sind wir sehr erfolgreich gestartet und setzen damit in unserer Branche neue Maßstäbe in puncto Fahrplantreue. Außerdem haben wir gute Fortschritte beim weiteren Ausbau von Hanseatic Global Terminals gemacht. In der zweiten Jahreshälfte werden wir unseren Fokus auf Qualität, Wachstum sowie operative und kommerzielle Performance beibehalten und dabei unsere Kostenstruktur nachhaltig optimieren. Wir werden alles daran setzen, unseren Kunden dabei zu helfen durch dieses volatile Marktumfeld zu navigieren, und hoffen, dass weitere neue Handelsabkommen mehr Planungssicherheit für ihre Lieferketten bringen werden“, sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG.

Vor dem Hintergrund der soliden und im Rahmen der Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2025, konkretisiert der Vorstand die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025. Das Konzern-EBITDA wird nun in einer Bandbreite von 2,8 bis 3,8 Milliarden US-Dollar (2,5 bis 3,4 Milliarden Euro) und das Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 0,25 bis 1,25 Milliarden US-Dollar (0,2 bis 1,1 Milliarden Euro) erwartet. Angesichts vielfältiger geopolitischer Herausforderungen und volatiler Frachtraten bleibt die Prognose weiterhin mit hohen Unsicherheiten behaftet.

Der Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025 ist hier abrufbar:

https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html



KENNZAHLEN (USD)*

H1 2025 H1 2024 H1 2025 versus

H1 2024 Konzern Umsatz (Mio. USD) 10.590 9.516 1.074 EBITDA (Mio. USD) 1.924 1.969 -45 EBIT (Mio. USD) 677 879 -202 EBITDA-Marge 18 % 21 % -3 Ppt EBIT-Marge 6 % 9 % -3 Ppt Konzernergebnis (Mio. USD) 775 791 -16 Segment Linienschifffahrt Transportmenge (TTEU) 6.745 6.097 648 Frachtrate (USD/TEU) 1.400 1.391 9 Umsatz (Mio. USD) 10.386 9.320 1.066 EBITDA (Mio. USD) 1.844 1.898 -54 EBIT (Mio. USD) 639 846 -207 Segment Terminal & Infrastruktur Umsatz (Mio. USD) 244 217 27 EBITDA (Mio. USD) 79 71 8 EBIT (Mio. USD) 37 33 4

KENNZAHLEN (EURO)*

H1 2025 H1 2024 H1 2025 versus

H1 2024 Konzern Umsatz (Mio. EUR) 9.685 8.804 881 EBITDA (Mio. EUR) 1.759 1.822 -62 EBIT (Mio. EUR) 619 813 -194 Konzernergebnis (Mio. EUR) 709 732 -23 Segment Linienschifffahrt Umsatz (Mio. EUR) 9.499 8.623 876 EBITDA (Mio. EUR) 1.686 1.756 -69 EBIT (Mio. EUR) 585 782 -198 Segment Terminal & Infrastruktur Umsatz (Mio. EUR) 223 201 22 EBITDA (Mio. EUR) 72 66 6 EBIT (Mio. EUR) 34 31 3

* In den Tabellen können aus rechentechnischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten.



Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 313 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,5 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,7 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 133 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 21 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. Rund 3.000 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.

