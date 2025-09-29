Werbung ausblenden

EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

29.09.2025 / 12:23 CET/CEST
Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
29. September 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 22. September 2025 bis einschließlich 26. September 2025 wurden insgesamt 2.014.549 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
22.09.2025359.36637,191413.365.324,65Xetra
22.09.2025217.07737,20648.076.653,69CBOE Europe (CEUX)
22.09.202530.93337,24451.152.084,12Turquoise Europe (TQEX)
22.09.202554.02337,16222.007.613,53Aquis Europe (AQEU)
23.09.2025133.00237,54814.993.972,40Xetra
23.09.2025106.99337,54764.017.330,37CBOE Europe (CEUX)
23.09.202521.43937,5763805.598,30Turquoise Europe (TQEX)
23.09.202516.43037,5548617.025,36Aquis Europe (AQEU)
24.09.2025253.67037,87909.608.765,93Xetra
24.09.2025189.66037,90527.189.100,23CBOE Europe (CEUX)
24.09.202529.17437,88091.105.137,38Turquoise Europe (TQEX)
24.09.202523.17737,8899878.174,21Aquis Europe (AQEU)
25.09.2025235.90137,81868.921.445,56Xetra
25.09.2025142.60337,80665.391.334,58CBOE Europe (CEUX)
25.09.202526.53437,84811.004.261,49Turquoise Europe (TQEX)
25.09.202523.37937,8431884.733,83Aquis Europe (AQEU)
26.09.202573.96938,04972.814.498,26Xetra
26.09.202563.10338,05002.401.069,15CBOE Europe (CEUX)
26.09.20258.01038,0344304.655,54Turquoise Europe (TQEX)
26.09.20256.10638,0643232.420,62Aquis Europe (AQEU)
Gesamt2.014.549
 		37,612075.771.199,20
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
1. Juli 2025 bis einschließlich 26. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 10.847.240 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
Deutsche Post

