Werbung ausblenden
Konjunkturdaten

Inflationsindikator: Produzentenpreise in den USA steigen überraschend stark

onvista · Uhr
Quelle: Bannafarsai_Stock/Shutterstock.com

In den USA sind die Preise der Erzeuger im Juli unerwartet stark gestiegen. Statt des erwarteten Zuwachses von 0,2 Prozent im Monatsvergleich stiegen die Produzentenpreise um 0,9 Prozent.

Auch um schwankungsanfällige Güter wie Energie oder Lebensmittel bereinigt stiegen die Preise um 0,9 Prozent zum Vormonat und damit dreimal stärker als erwartet. Der Preisindex ohne Lebensmittel, Energie und Handelsdienstleistungen stieg immer noch um 0,6 Prozent und damit so stark wie seit März 2022 nicht mehr.

Auf Jahresbasis wiederum belief sich der Zuwachs auf 3,3 Prozent. Ökonomen hatten mit einem Preisauftrieb von 2,5 Prozent auf zwölf Monate gerechnet.

Dax gibt Gewinne nach Preisdaten teilweise ab

Der Dax gab einen Teil seiner Gewinne nach den Daten ab. Zuletzt rangierte er nur noch 0,45 Prozent höher bei 24.295 Punkten, nachdem er zeitweise bis auf 24.363 Zähler gestiegen war. Die US-Futures fielen ebenso.

Höhere Produzentenpreise schlagen sich üblicherweise zu einem bestimmten Teil in höhere Verbraucherpreise um. Nach den überraschend niedrigen Inflationsdaten in den USA in der Vorwoche stieg die Hoffnung der Anleger auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve. Diese Hoffnungen werden durch die heutigen Daten etwas gedämpft. Sinkende Zinsen sind tendenziell ein Treiber für Aktienkurse.

Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkheute, 15:30 Uhr · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Palantir-Gründer Peter Thiel investierte früh
Bullish startet furios an der Börse - so laufen die Geschäfte der Krypto-Plattformheute, 12:18 Uhr · onvista
Das Bullish-Logo auf einem Smartphone
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Rheinmetall, Renk und Hensoldt
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Checkheute, 15:30 Uhr · onvista
Die drei deutschen Rüstungs-Aktien im großen Chart-Check
Peter Thiel unter den Investoren
110 Prozent Plus: Kryptoplattform Bullish startet fulminant an der Börsegestern, 21:34 Uhr · onvista
110 Prozent Plus: Kryptoplattform Bullish startet fulminant an der Börse
Trading-Impuls
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt12. Aug. · onvista
Deutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingt
Dax Vorbörse 14.08.2025
Dax leicht im Minus vor Trump-Putin-Treffenheute, 08:06 Uhr · onvista
Dax leicht im Minus vor Trump-Putin-Treffen
Dax Tagesrückblick 13.08.2025
Dax leicht erholt - Eon bestätigt Jahresziele: Aktie steigtgestern, 17:53 Uhr · onvista
Dax leicht erholt - Eon bestätigt Jahresziele: Aktie steigt
Weitere Artikel
Werbung ausblenden