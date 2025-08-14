Inflationsindikator: Produzentenpreise in den USA steigen überraschend stark

In den USA sind die Preise der Erzeuger im Juli unerwartet stark gestiegen. Statt des erwarteten Zuwachses von 0,2 Prozent im Monatsvergleich stiegen die Produzentenpreise um 0,9 Prozent.

Auch um schwankungsanfällige Güter wie Energie oder Lebensmittel bereinigt stiegen die Preise um 0,9 Prozent zum Vormonat und damit dreimal stärker als erwartet. Der Preisindex ohne Lebensmittel, Energie und Handelsdienstleistungen stieg immer noch um 0,6 Prozent und damit so stark wie seit März 2022 nicht mehr.

Auf Jahresbasis wiederum belief sich der Zuwachs auf 3,3 Prozent. Ökonomen hatten mit einem Preisauftrieb von 2,5 Prozent auf zwölf Monate gerechnet.

Der Dax gab einen Teil seiner Gewinne nach den Daten ab. Zuletzt rangierte er nur noch 0,45 Prozent höher bei 24.295 Punkten, nachdem er zeitweise bis auf 24.363 Zähler gestiegen war. Die US-Futures fielen ebenso.

Höhere Produzentenpreise schlagen sich üblicherweise zu einem bestimmten Teil in höhere Verbraucherpreise um. Nach den überraschend niedrigen Inflationsdaten in den USA in der Vorwoche stieg die Hoffnung der Anleger auf baldige Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve. Diese Hoffnungen werden durch die heutigen Daten etwas gedämpft. Sinkende Zinsen sind tendenziell ein Treiber für Aktienkurse.