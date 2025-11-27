Am deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag den vierten Tag in Folge aufwärts gegangen. Allerdings fielen die Gewinne geringer aus als in den vergangenen Tagen, was nicht zuletzt den wegen des Feiertags "Thanksgiving" geschlossenen US-Börsen geschuldet gewesen sein dürfte. Die Börsenumsätze waren denn auch deutlich geringer als sonst üblich.

Der Leitindex Dax schloss 0,2 Prozent höher bei 23.768 Punkten. Vom Tief am Freitag, als der Index auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai abgerutscht war, hat der Dax mittlerweile 3,6 Prozent aufgeholt. Am Vortag hatte es das Börsenbarometer wieder über die 200-Tage-Durchschnittslinie geschafft. Diese findet als längerfristiger Trendindikator am Markt große Beachtung.

"Der Dax hat die November-Verluste nahezu wieder ausgeglichen. Seit die amerikanische Notenbank Zinshoffnungen geweckt hat, ist von Angst auf dem Parkett kaum mehr etwas zu spüren. Aus dem November-Blues ist in kürzester Zeit eine Thanksgiving-Rally geworden", kommentierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten stieg am Donnerstag um 1,1 Prozent auf 29.531 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 schloss minimal im Minus.

Deutsche Börse mit Übernahme-Plänen

Im Dax haben die Aktien der Deutschen Börse am Donnerstag nur verhalten negativ auf eine etwaige Übernahme der niederländischen Finanzvertriebsplattform Allfunds Group reagiert. Zum Handelsschluss lagen die Aktien mit 1,8 Prozent im Plus. Vor ersten Spekulationen am Markt über ein solches Geschäft hatten Deutsche Börse mit vier Prozent im Plus gelegen.

Allfunds-Aktien schnellten hingegen in Amsterdam um mehr als 20 Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2023. Ein Händler wies darauf hin, dass es sich bei einem Zustandekommen einer Übernahme aus Sicht der Deutschen Börse um ein eher kleineres Geschäft handele. Der Börsenwert von Allfunds von rund 4,4 Milliarden Euro mache lediglich etwa ein Zehntel der Marktkapitalisierung des deutschen Börsenbetreibers aus. Auch habe es in der Vergangenheit bereits Spekulationen über eine Kaufofferte gegeben.

Wird Puma von Chinesen gekauft?

Übernahmegerüchte haben der Puma-Aktie am Donnerstag einmal mehr zu einem fulminanten Kurssprung verholfen. Auf rund 20 Euro schnellte der im Börsenjahr 2025 bislang so enttäuschende Aktienkurs nach oben und beendete den Handel mit 19 Prozent Plus.

Der chinesische Konzern Anta Sports erwägt nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Offerte für Puma. Anta Sports nennt bereits die Sportartikelmarke Fila und den Outdoor-Spezialisten Jack Wolfskin sein Eigen.

Aber nicht nur Anta Sports, auch der ebenfalls chinesische Anta-Konkurrent Lin Ning und der japanische Sportartikelhersteller Asics seien an Puma interessiert, schreibt Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

(mit Material von dpa-AFX)

