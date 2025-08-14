ROUNDUP/Aktien New York: Neue Preisdaten bremsen die Kurse etwas aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach zwei starken Tagen haben am Donnerstag weitere Preisdaten die Kurse am New Yorker Aktienmarkt im frühen Handel etwas ausgebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,21 Prozent auf 44.828 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,14 Prozent schwächer bei 23.816 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,15 Prozent auf 6.457 Punkte.

Ein überraschend starker Preisauftrieb auf Herstellerebene im Juli belastete etwas. Jüngste Hoffnungen bezüglich einer Senkung der Leitzinsen im September erhielten dadurch einen kleinen Dämpfer. Am Vortag hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Höchststände erreicht.

Der Netzwerk-Ausrüster Cisco enttäuschte mit einem zurückhaltenden Ausblick die Hoffnungen von Anlegern mit Blick auf Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz (KI). Die Aktien machten ihre deutlichen Anfangsverluste aber schnell wett und notierten zuletzt kaum verändert.

Auch das Photonik-Unternehmen Coherent enttäuschte mit dem Ausblick, der laut einigen Analysten auf eine Verlangsamung im Bereich der Künstlichen Intelligenz hindeutet. Coherent kündigte außerdem an, das Luftfahrt- und Rüstungsgeschäft an den Finanzinvestor Advent für 400 Millionen Dollar zu verkaufen. Die Aktien brachen um 21 Prozent ein, die steile Rekordrally ist damit erst einmal beendet.

Für die Papiere von Deere ging es um 6,5 Prozent nach unten. Der Landmaschinenhersteller hatte die Obergrenze seiner Prognosespanne für den Jahresüberschuss gesenkt. Eine Rekordernte bei Mais in den USA mit sinkenden Preisen und die unsichere Nachfrage nach Getreide angesichts der internationalen Handelskonflikte trüben die Marktaussichten weiter ein./ajx/he