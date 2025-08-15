EQS-DD: Finexity AG: PH Equity23 UG (haftungsbeschränkt), Gewährung von Bezugsrechten auf insgesamt 11.620 neue Aktien im Rahmen von zwei Bezugsrechtskapitalerhöhungen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.08.2025 / 14:51 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: PH Equity23 UG (haftungsbeschränkt)

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Paul-Maria Nachname(n): Hülsmann Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Finexity AG

b) LEI

8945008OPOP1OA3OUJ12

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI Beschreibung: Bezugsrechte auf Aktien mit der nachfolgenden ISIN; keine separate ISIN für die Bezugsrechte vergeben ISIN DE000A40ET88

b) Art des Geschäfts

Gewährung von Bezugsrechten auf insgesamt 11.620 neue Aktien im Rahmen von zwei Bezugsrechtskapitalerhöhungen

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

12.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

