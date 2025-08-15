Werbung ausblenden

EQS-DD: Finexity AG: PH Equity23 UG (haftungsbeschränkt), Gewährung von Bezugsrechten auf insgesamt 11.620 neue Aktien im Rahmen von zwei Bezugsrechtskapitalerhöhungen

EQS Group · Uhr


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.08.2025 / 14:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: PH Equity23 UG (haftungsbeschränkt)

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Paul-Maria
Nachname(n): Hülsmann
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Finexity AG

b) LEI
8945008OPOP1OA3OUJ12 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
Beschreibung: Bezugsrechte auf Aktien mit der nachfolgenden ISIN; keine separate ISIN für die Bezugsrechte vergeben ISIN DE000A40ET88

b) Art des Geschäfts
Gewährung von Bezugsrechten auf insgesamt 11.620 neue Aktien im Rahmen von zwei Bezugsrechtskapitalerhöhungen

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
12.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


15.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Finexity AG
Holzdamm 28-32
20099 Hamburg
Deutschland
Internet: https://finexity.com/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

100184  15.08.2025 CET/CEST

