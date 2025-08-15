EQS-DD: Finexity AG: Roger Bigger, Gewährung von Bezugsrechten auf insgesamt 4.402 neue Aktien im Rahmen von zwei Bezugsrechtskapitalerhöhungen
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.08.2025 / 14:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Roger
|Nachname(n):
|Bigger
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Finexity AG
b) LEI
|8945008OPOP1OA3OUJ12
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|Beschreibung:
|Bezugsrechte auf Aktien mit der nachfolgenden ISIN; keine separate ISIN für die Bezugsrechte vergeben ISIN DE000A40ET88
b) Art des Geschäfts
|Gewährung von Bezugsrechten auf insgesamt 4.402 neue Aktien im Rahmen von zwei Bezugsrechtskapitalerhöhungen
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|12.08.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
15.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Finexity AG
|Holzdamm 28-32
|20099 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|https://finexity.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100180 15.08.2025 CET/CEST