Cloud-Anbieter

CoreWeave erhält Milliardenauftrag von Nvidia

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
CoreWeave-Logo auf einem Smartphone-Display
Quelle: gguy - stock.adobe.com

Der Cloud-Anbieter CoreWeave hat einen milliardenschweren Auftrag von Nvidia erhalten.

Der Chip-Hersteller werde bis 2032 bei Coreweave sämtliche anderweitig nicht verkaufte Rechenkapazitäten anmieten, teilte der Börsenneuling am Montag mit. Die Vereinbarung habe ein Volumen von zunächst 6,3 Milliarden Dollar. CoreWeave-Aktien stiegen als Reaktion auf die Ankündigung an der Wall Street um knapp sieben Prozent.

CoreWeave betreibt Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI). Hierbei setzt das Unternehmen auf Server mit Hochleistungsprozessoren des Weltmarktführers Nvidia. Zu den Kunden von CoreWeave gehört auch der ChatGPT-Entwickler OpenAI.

