Aktienrückkauf

RTL bekommt nicht genügend Aktien angedient und kauft weiter zu

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
München (Reuters) -Der Aktienrückkauf des Fernsehkonzerns RTL ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Bertelsmann-Tochter wurden 3,166 Millionen eigene Aktien angedient, die RTL zum Preis von je 37,85 Euro zurückkauft, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Insgesamt gibt RTL damit 120 Millionen Euro dafür aus. Zwei Millionen Aktien kommen allein von der Muttergesellschaft Bertelsmann. RTL wollte bis zu vier Millionen Papiere erwerben. Nun versucht das Unternehmen, rund weitere 800.000 Aktien an der Börse aufzukaufen.

Der Rückkauf steht im Zusammenhang mit der Übernahme der Bezahlfernseh-Plattform Sky. Ein Teil des Kaufpreises für Sky kann in RTL-Aktien gezahlt werden. 150 Millionen Euro muss RTL dem bisherigen Sky-Eigentümer Comcast in bar zahlen. Weitere Summen werden fällig, wenn die RTL-Aktie nach der Sky-Übernahme auf mehr als 41 Euro steigt. Am Freitag hatte sie in Frankfurt bei 35,20 Euro geschlossen.

RTL

