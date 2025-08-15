Werbung ausblenden

Geringere Einnahmen aus Spielertransfers drücken Gewinn von Borussia Dortmund

Reuters · Uhr
Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende Juni) einen Gewinneinbruch verzeichnet.

Der Konzerngewinn sei nach vorläufigen Zahlen auf 6,5 Millionen Euro von 44,3 Millionen Euro im Vorjahr geschrumpft, teilte der Club am Freitag mit. Grund dafür seien deutlich geringere Einnahmen aus Spielertransfers. Das Ergebnis aus Transfergeschäften sei auf 37,8 Millionen Euro nach 97,9 Millionen im Vorjahr gefallen. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging auf 115,9 Millionen Euro nach 150,3 Millionen Euro zurück. Beim Umsatz habe der Verein hingegen dank gestiegener Einnahmen aus TV-Vermarktung und Werbung einen Rekordumsatz erzielt. Die Erlöse seien um 3,3 Prozent auf 526 Millionen Euro geklettert.

Trotz des Gewinnrückgangs sollen die Aktionäre eine Dividende erhalten. Die Geschäftsführung wolle der Hauptversammlung eine Ausschüttung von sechs Cent je Aktie vorschlagen.

